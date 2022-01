Sprengte kapasiteten med frokostseminar om endringsledelse

Annonse

Bouvet holder jevnlige frokostseminarer, hvor man blir invitert med for å få opp humør og energi med frokost og kaffe, i tillegg til en faglig oppkvikker.

Seminarene holdes vanligvis i lokalene i Sørkedalsveien på Majorstuen, i konsulentselskapets kantine som kan romme opp til 120 mennesker. Dette var derimot ikke stort nok da Bouvet inviterte til frokostseminar om endringsledelse i digitale omstillingsprosesser.

Torsdag denne uken kunne de derfor ønske god morgen til cirka 820 mennesker i storsalen på Colosseum kino.

Fra scenen kunne man høre Nina Lilledahl Khan, rådgiver og kursholder i endringsledelse, prate om gevinstrealisering og gevinststyring i omstillingsprosesser. Rådgiver Atle Indrelid bidro med sin kunnskap om erfaringsdeling fra endringsledelse i kombinasjon med organisasjonspsykologi i større prosjekter, mens Stine Førland kunne fortelle om hvordan hun som agile coach jobber med endringsledelse.

Felles for alle foredragsholderne er at de er ansatte i Bouvet. Henriette Høyer, kommunikasjonsansvarlig i konsulentselskapet, kan fortelle om et fint seminar med gode foredragsholdere. Og at frokostseminaret ble en suksess, selv om de måtte endre lokaler.

– Hvorfor tror du at akkurat dette seminaret fikk så stort oppmøte?

– Det var nok et tema som traff godt. Endring er i vinden, og dette er noe som treffer alle – enten man er leverandør eller mottaker, sier Høyer.