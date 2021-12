Fjerner byggebransjens barrierer for ombruk

Annonse

Rehub er utviklet av Rambøl og er en digital, toveis markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer. Formålet med Rehub er å akselerere ombruk av bygningsmaterialer ved å være et samlested for informasjon, kompetanse og salg gjennom å koble sammen flere databaser og aktører.

Resirqel og Rehub har nå inngått en avtale hvor materialer blir tilgjengelig i den digitale løsningen.

– Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel, i en pressemelding.

Resirqel vil tilby Rehubs kunder lagertjenester for ombruksvarer, så snart dette er tilgjengelig gjennom ombrukslageret Sirkulær Ressurssentral. I tillegg vil selskapene samarbeide rundt digital informasjonsflyt, blant annet ved å utvikle felles parametere for registrering av ombrukbare byggevarer.

– For å realisere ombruk er det viktig at vi har evnen til å samarbeide og standardisere slik at vi får økt volum av materialer og at transaksjonene kan skje til en konkurransedyktig pris, sier Linn Helland, markedsansvarlig for Rehub og leder for forretningsutvikling i Rambøll.

– Resirqel bruker egenutviklet teknologi for å registrere og dokumentere ombruksvarer. Ved å legge materialer fra sin database inn i Rehub ønsker Resirqel å gjøre materialene lettere omsettbare og forhåpentligvis øke mengden ombruk, sier Martin Eid, partner i Resirqel.