Stor etterspørsel etter falske vaksinesertifikater i Europa

Sikkerhetsselskapet Check Point Research (CPR) rapporterer om en enorm økning i etterspørselen av falske vaksinasjonssertifikater og negative tester rundt om i Europa. Økningen merkes etter at flere land og byer i Europa har kunngjort at det kreves et vaksinasjonssertifikat eller en negativ corona-test for å komme inn på restauranter, kinoer eller arrangementer.

I Frankrike har etterspørselen økt med 5000 prosent etter at den franske presidenten, Emmanuel Macron, vedtok en ny koronalov.

Mange nekter å la seg vaksinere, eller kan av andre grunner ikke fremlegge en negativ test, så de ser etter andre måter å komme seg rundt reglene på. Etter hvert som flere land innfører lignende regler, prøver hackere og svindlere å utnytte denne situasjonen, skriver CPR i en pressemelding.

Alarmerende trender

– Vi ser jo nå at vaksinasjonssertifikater eller bevis på negative tester blir påkrevd mange steder, enten det er for reiser, restaurantbesøk eller kultur- og sportsbegivenheter. Nettkriminelle prøver å dra nytte av situasjonen og tilbyr hjelp til å omgå reglene på Telegram. Den enorme interessen utgjør en farlig spiral, fordi jo mer penger hackere tjener på slike aktiviteter, jo mer prøver de å forbedre metodene sine for å øke fortjenesten enda mer, sier Jørn Nygård, Norgessjef for Check Point Software.

CPR fremhever flere alarmerende trender:

• Et økende antall kommunikasjonskanaler på blant annet meldingstjenesten Telegram tilbyr falske vaksinasjonssertifikater og negative corona-tester.

• Antallet som blir med grupper for falske tester og sertifikater øker dramatisk. Fra noen få hundre brukere på starten av året, er nå tusenvis av mennesker med i slike grupper.

• Samlet sett ses en økning på minst 5000% av brukere som er registrert i kommunikasjonskanaler med falske sertifikater.

• Spesialtilbud og lokaliserte kommunikasjonskanaler på forskjellige språk.