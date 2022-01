Tidobling av angrep annenhver time av Microsoft Exchange fire nulldagssårbarheter

Annonse

Forrige uke rapporterte sikkerhetsselskapet Check Point Research (CPR) om en dobling av angrep annenhver time av Microsoft Exchange fire nulldagssårbarheter.

Denne uken rapporterer de om en tidobling. Det skriver CPR i en melding til Computerworld.

En tidobling

Etter avsløringen av fire nulldagssårbarheter som for tiden påvirker Microsoft Exchange Servere verden over, avslører CPR sine siste observasjoner om angrep mot organisasjoner de sporer over hele verden.

Bare i løpet av den siste uken har it-sikkerhetsselskapet sett en tidobling av angrep, fra 700 den 11.mars til over 7200 målt den 15.mars. Landet som er blitt mest angrepet er USA (17 prosent), etterfulgt av Tyskland (6 prosent), Storbritannia(5 prosent).

Norge står for 2 prosent av angrepene. Det samme gjør Sverige. Den mest målrettede industrisektoren har vært regjeringer og militære, men også produksjon og bank og finans skal være hardt rammet.