Norge bak Sverige og Danmark i ny rapport om digitalisering

Cisco la nylig frem rapporten «Global Digital Readiness Index» hvor de ser på forutsetninger for en fremgangsrik digitalisering.

141 land skal være analysert, og i rapporten er det sett på syv kategorier som på ulike vis påvirker digitaliseringen, basert på data fra blant annet Verdens økonomiske forum, Verdensbanken og FN.

Når det kommer til evnen til å ta i bruk teknologi havner Norge på en syvende plass. Her er vi foran både Sverige og Danmark.

Totalt sett er Norge likevel et lite stykke bak våre naboer, og vi rangeres som nummer 10 av de 141 landene som er analysert.

Norge bakpå

På den samme listen er Sverige rangert som nummer syv, mens Danmark kan skilte med fjerdeplassen.

Vår tiendeplass bunner i en totalscore på 17,98. Singapore topper listen med en totalscore på 20,26, fulgt av Luxembourg (19,54) og USA (19,03).

Det skal være kategoriene Start-up-miljø, Humankapital og investeringer i privat og offentlig sektor som bidrar til at Norge ikke rangeres høyere i årets rapport.

– Teknologi alene er ikke svaret, sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Svartmaler ikke

– Rapporten viser at vi har kommet langt i den digitale transformasjonen, men den avdekker også at vi har en vei å gå – både i offentlig og privat sektor, sier Strømsnes.

Hun mener at det gjøres mye bra og riktig arbeid i begge sektorer i dag, og flere av de viktigste bransjene i norsk industri og næringsliv i dag er i et digitalt skifte som på sikt vil slå positivt ut for Norge som land. Hun tror også at dette vil vises i kommende års rapporter:

– Blant annet vil opprettelsen av digitaliseringsdirektoratet, og den ferske nasjonale strategien for kunstig intelligens, spille en svært viktig rolle i den videre digitaliseringen av Norge, sier Strømsnes i meldingen.