Google er på handletur i skyen

Appsheet gjør at brukere uten kunnskap om programmering kan lage skybaserte app-er på mobiler mot tjenester i skyen. Google sier at oppkjøpet er for å styrke Google Cloud og inngå i en større portefølje verktøy mot deres skytjenester.

Grunnleggerne av Appsheet som startet selskapet i 2014, Praveen Seshadri og Brian Sabino, har nylig sikret 18,5 millioner dollar i finansiering, så dette er nok ikke en overtakelse i milliardklassen. Men det som er interessant, er hva det sier om Googles satsing på sine skytjenester i konkurranse mot Amazon og Microsoft.

Støtter fortsatt konkurrenter

Nå skriver Seshadri i sin blogg at de og alle utviklerne i Appsheet er ansatt i Google Cloud, men forsikrer at de har frie hender til å fortsette å utvikle Appsheet til å håndtere tjenester og løsninger fra andre enn Google. Altså også konkurrentene. Eksempler er Office 365, Salesforce, Box, Dropbox, iOS, nettlesere og databaser i andre skyer.

Han skriver: "Appsheet-plattformen har vært tilgjengelig i fem år. Bransjen har modnet, og det er voldsom for etterspørsel etter automatisering i større virksomheter. Med økt interesse for low-code og no-code har borger-utvikling (citizen development – red. anm) vokst frem som en strategisk måte for moderne organisasjoner å investere, fornye og konkurrere".