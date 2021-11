Covid-19 har vist oss hva det å skalere egentlig betyr

Annonse

Gang på gang ser vi eksempler på bedrifter som tror eksisterende it-infrastruktur er bygget for skalering, eller rettere sagt, bygget for å takle veksten i etterspørselen. Dessverre har vi under den pågående pandemien sett flere eksempler på at det ikke stemmer.

Samtidig har vi de siste månedene som følge av Covid-10 hørt historie på historie om bedrifter og organisasjoner som har tatt i bruk skyen for å utvide eller sette opp tjenester som hadde vært utenkelig for bare kort tid siden.

Undervisning på nett

Et nordisk eksempel er Gleerups. Som en av de største K12-utgivere i Sverige, bestemte selskapet seg for å gjøre sitt digitale innhold gratis under vårsemesteret på grunn av Covid-19. Via AWS skalerte de sømløst for å håndtere en vekst på 100 prosent i antall elever som valgte å bruke selskapets e-læringsplattform.

I en global helsekrise kan også det å spare tid være synonymt med det å spare liv. Med andre ord kan ikke det å ha de rette systemene på plass undervurderes. Spesielt gjelder dette bedrifter og organisasjoner som er direkte involvert i kampen mot Covid-19.

For eksempel har vi i AWS i flere uker samarbeidet med WHO for å akselerere digitaliseringen av informasjons- og utdanningstjenesten. Det gjelder blant annet et prosjekt som handler om distribusjonen av en app for helsepersonell i frontlinjen, og det er utviklet medietjenester basert på maskinlæring for raskt å oversette kritiske utdanningsvideoer til flere språk.

Internasjonalt arbeid

WHO bruker også AWS sine tjenester for å utvikle et verktøy som gjør det mer effektivt å samle inn og analysere store mengder Covid-19 relatert innhold fra hele verden. Et verktøy som samler inn og analyserer store mengder data for å skille mellom pålitelig og upålitelig innhold.

Et annet eksempel er Institute for Research in Biomedicine i Barcelona som bruker kunstig intelligens for å raskt lese og trekke ut relevant informasjon fra titusenvis av vitenskapelige artikler om Covid-19. Målet er å finne medikamenter som er potensielt aktive i kampen mot sykdommen. Så langt har instituttet identifisert mer enn 307 medisinske forbindelser som tar oss ett steg nærmere det å vinne kampen mot viruset.

Det er med andre ord viktig at organisasjoner som WHO og Institute for Research in Biomedicine har en it-infrastruktur som gjør det mulig å tilpasse seg raskt for å kunne dele og analysere kritisk informasjon med andre som jobber med samme utfordring.

Effektiv kommunikasjon

Det er nettopp det som er så genialt med skyen. Altså at hastigheten og fleksibiliteten gjør at nye applikasjoner og tjenester kan bygges i løpet av dager – til og med timer. Det er dette som er skalering.

Altså det å kunne kommunisere effektivt selv om informasjonsbehovet vokser dramatisk, og det å kunne reprodusere og gjøre tilgjengelig kritisk informasjon til så mange som overhodet mulig. Det er nettopp dette skyteknologi muliggjør. Men det handler vel så mye om mennesker. Mennesker og deres uendelige oppfinnsomhet i møte med motgang.

Gjentatte ganger har krisen vi nå opplever vist oss at vi mennesker har kapasitet til å skalere tankegangen utover dagens virkelighet. Det er først når de rette systemene er på plass for å støtte oppom store ideer at hele omfanget av visjonen kan realiseres.