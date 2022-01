Sammen i skyen: Microsoft og SAS Institute

Annonse

SAS Institute legger sine analyse- og AI-verktøy ut i skyen ved hjelp av Microsofts Azure. Det skal gjøre det enklere for kundene deres å håndtere dem, heter det i en pressemelding.

– Med dette partnerskapet vil Microsoft og SAS Institute hjelpe våre kunder med å fremme vekst og finne nye måter å drive innovasjon på, sier Scott Guthrie, direktør for Cloud og AI i Microsoft.

– Samarbeidet mellom SAS Institute og Microsoft er betydningsfullt og vil gi store fordeler for våre kunder i Norden, en region med høy modenhet innen innovasjon og teknologi. Sammen med Microsoft gis det nå nye muligheter for bedrifter og organisasjoner av ulike størrelse å raskt bruke kraftig AI/Analysekapasitet innen livssyklusen for dataanalyse, sier Jørn Seglem, administrerende direktør for SAS Institute Norge.

Samarbeidet mellom Microsoft og SAS skal utforske mulighetene for å integrere SAS analysefunksjoner, inkludert industrispesifikke modeller innen Azure og Dynamics 365 og bygge nye markedsklare fellesløsninger for kundene som er integrert med SAS-tjenester på tvers av flere vertikale industrier. Den videre integreringen lar SAS-kunder tjene på skalerbarhet og fleksibilitet i skyen for sine analyse- og AI-arbeidsoppgaver, heter det.

For eksempel støtter Microsoft og SAS nå kunder med løsninger som bistår i å kapitalisere på enorme mengder data som genereres fra tilkoblede enheter (IOT), med en kombinasjon av Microsofts Azure IOT-plattform og SAS’ edge-to-cloud IoT analytics og AI-funksjoner.