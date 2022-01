Visolit skal levere skytjenester til Color Line

Annonse

Color Line får skytjenester fra Visolits datasentre i Norge, og fra Microsoft gjennom Office 365. I tillegg til skytjenester, leverer Visolit drift av lokale serverplattformer, nettverk, klienter og mye av øvrig it-infrastruktur ombord i skipene og på terminalene. Det skriver Visolit i en pressemelding.

– Color Line er en spennende kunde, som investerer mye i ny teknologi for å digitalisere sine forretningsprosesser. Visolit sørger for sikre og fleksible løsninger, som muliggjør fortsatt innovasjon og videreutvikling for Color Line, sier Terje Mjøs i meldingen, og fortsetter:

– Vi er glad for fornyet tillit fra et av Europas ledende rederier, og ser frem til å samarbeide for ytterligere å styrke markedsposisjonen for Color Line.