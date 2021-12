Vil hjelpe bøssebærere med kode

Annonse

Computas viet sitt After Hours-arrangement, en fagkveld selskapet inviterer til et par ganger i året, til årets TV-aksjon. Egne ansatte og andre teknologer ble utfordret på å finne løsninger til problemer knyttet til det å være bøssebærer; Hvordan planlegger du ruten så du rekker innom flest mulig hus? Hvem skal gå sammen, slik at ingen bøssebærere trenger å gå alene? Og hvordan teller du donasjonene for å finne ut hvor mange penger man har klart å samle inn til Care Norge?

- Som en norsk bedrift med en viss størrelse, synes vi det er veldig viktig å vise at vi tar en samfunnsansvar utover egen forretning. Vi har besluttet å gjøre dette gjennom TV-aksjonen fordi det over tid gir oss anledning til å bidra til flere gode formål. Dessuten er TV-aksjonen veldig dyktige til å skape engasjement og dugnadsånd, og det er motiverende for våre ansatte, forteller Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, i en pressemelding.

Selskapet inviterer samtidig til en bøssebærer-kickoff på søndag på kontoret, der det blir servert pizza, levende musikk og aktiviteter. Selskapet er også med på en næringslivsdugnad i regi av TV-aksjonen.

- Vi oppfordrer våre ansatte til å bruke av sin fritid førstkommende søndag og gå en søndagstur med ekstra mening – gjerne sammen med familie og venner, sier Eilertsen.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 20. oktober og innsamlingen går til Cares arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Aksjonen skal gi flere kvinner mulighet til å tjene egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Du kan lese mer om årets TV-aksjon her.