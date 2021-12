Corona skremte også Ericsson vekk

Annonse

Vanligvis pleier over 130 000 besøkende til verdens større mobilkonferanse i Barcelona. Arrangøren er mobilorganisasjonen GSMA. De har så langt erklært at konferansen vil gå som normalt. Saken er imidlertid at det vil den ikke. Når verdens største produsent av mobilnett velger å trekke seg er det et hardt slag for arrangørene. Hvis Corona-viruset fortsetter å spre seg kraftig de neste to ukene kan hele konferansen stå i fare.

Verdens største telekomleverandør, Huawei, har meldt at de vil redusere sin deltakelse. Nylig kansellerte de en utviklingskonferanse i Shenzhen på grunn av viruset.

Foxconns fabrikk i Zhengzhou i det sentrale Kina stenges i opptil to uker som følge av det nye coronaviruset. Selskapet produserer blant annet vitale deler til iPhone.

Det er ekstra spennende å se hvor stor deltakelsen fra Kina blir. Selskaper som Xiaomi, Vivi og Honor har erklært at de stiller som vanlig. Opprinnelig var den kinesiske deltakelsen planlagt til å bli enda større enn tidligere. Det var ventet 30-40 000 asiatere til konferansen. Nå blir det spennende de neste to ukene å følge både Corona-virusets spredning og effekten på dette store 4 milliarders eventet i Barcelona.

For øvrig er det også andre betydelige effekter for telebransjen. Apple har stengt inntil videre alle sine butikker og produksjonssteder. En svært betydelig del av alle delelementer til 5G produseres i Kina uansett hvem leverandøren er.