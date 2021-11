Salget av Raspberry Pi øker kraftig

Annonse

I mars ble det solgt 640 000 eksemplarer av den lille pc-en på ett kort. Det er den største omsetningen noensinne for stiftelsen bak Raspberry Pi, ifølge ZDNet.

Raspberry-gründer og leder av stiftelsen, Eben Upton, sier at en stor del av salgsøkningen skyldes at stadig flere tar i bruk Pi 4 til rimelig hjemmearbeid og undervisning. Dette er særlig blitt aktuelt i forbindelse med tiltakene mot Covid-19.

Dette begrunner han blant annet med at antallet unike ip-adresser som henvender seg til nedlastingsstedet for Raspberrys operativsystem Raspbian, som passerte over 90 000 flere dager i mars. Tidligere var rekorden 58 000 i mars i fjor.

En ytterligere forklaring kan ligge i utvikling av billig medisinsk utstyr i forbindelse med viruskrisen. Blant annet ligger det ute i åpen kildekode komplette verktøy for å bygge respiratorer av rimelige standardkomponenter, styrt av Raspberry Pi.