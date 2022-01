Tysk kvinne døde etter ransomeware-angrep mot sykehus

Annonse

For første gang i historien skal et ransomeware-angrep ha ført til et dødsfall. Det var en tysk kvinne som døde etter at universitetsykehuset i Dusseldorf ble utsatt for et løsepengevirus.

Måtte fraktes videre

Angrepet skal ha rammet en rekke av sykehusets it-systemer. Dermed ble det bestemt at det ville være for risikabelt å skrive inn pasienter. Den berørte kvinnen skal derfor ha blitt sendt videre til et annet sykehus, over 30 kilometer unna. Da hun ankom det andre sykehuset var det allerede for sent.

Den ekstra ambulanseturen kostet kvinnen livet.

Tiltenkt universitetet

Selve angrepet, som lammet sykehusets it-systemer, var dog ikke tiltenkt universitets-sykehuset, men universitetet i Dusseldorf. Hackerne skal ha stoppet angrepet da de fikk vite at det lammet et sykehus.

Saken er hentet fra vår danske søsteravis, Computerworld Danmark. Artikkelen er oversatt og bearbeidet av Stine Hagen.