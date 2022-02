Green Mountain har funnet sin fjerde datasenterlokasjon

Annonse

Datasenteroperatøren Green Mountain fortsetter å utvide. I en pressemelding opplyser selskapet at de har tegnet en opsjonsavtale på 50 dekar i Haugaland Næringspark, som ligger i Gismarvik i Tysvær kommune. Der finnes det infrastruktur og fiberforbindelser, mens tilgangen på strøm har vært en innvending, men den elimineres og 4-5 år, når en ny trafostasjon som skal levere 500 MW til regionen står klar.

Annonse

– Vi kan allikevel starte første byggefase så tidlig for 2022 slik strømsituasjonen er nå. Vi har flere internasjonale selskaper som er interessert, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland, i pressemeldingen.

Annonse

Internasjonal interesse

Green Mountain forteller at Gismarvik er et område selskapet har hatt under vurdering i lang tid. Nå er det økende etterspørsel etter datalagringskapasitet, og særlig internasjonale aktører har vist sin interesse, noe som gjør at Green Mountain stadig ser på nye områder å utvikle.

«Norges verdibudskap om fornybar energi, lave strømpriser, stabile rammebetingelser og god fibertilgang klinger godt i ørene på internasjonale selskaper», skriver selskapet i pressemeldingen.

– Med NO-UK-kabelen som snart blir realisert styrker dette verdibudskapet seg ytterligere på fibersiden. Vi ser også store muligheter til å samarbeide med annen type industri som skal etableres i området. Samarbeid hvor restvarmen fra datasenteret kan gjenbrukes i sirkulære prosjekter er spesielt aktuelt. sier Gyland.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ser stort potensial i etablering av nye grønne industrier på området:

­– Dette er helt i tråd med ambisjonene til Haugaland Næringspark, og med den infrastrukturen vi har på plass, kompetansen som finnes på Haugalandet, og rikelig med tilgang på ren energi, vil vi være en god lokasjon for et datasenter av denne typen. Vi ønsker Green Mountain velkommen, og ser frem til den videre prosess, avslutter Fjeld.