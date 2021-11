Datatilsynet bytter ut e-post med utvidet telefontjeneste for raskere respons

Annonse

Datatilsynets veiledningstjeneste er ment å være et lavterskel tilbud for både offentlige og private virksomheter, i tillegg til privatpersoner. Oppgaven er å besvare innkomne henvendelser knyttet til behandling av personopplysninger, der et viktig mål er å gjøre virksomheter og personer i stand til å ivareta eget ansvar for personvern.

Nå endrer Datatilsynet denne tjenesten for å gi raskere respons på de tusenvis av henvendelsene tilsynet mottar hvert år.

Flere ukers svartid

Etter å ha sett at de ikke har klart å følge opp henvendelsene godt nok, tar Datatilsynet nå grep for å forbedre veiledningstjenesten sin. Bakgrunnen er at mange har ventet i lange telefonkøer for komme i kontakt med tilsynet og at e-posthenvendelser kan vente i mange uker før tilsynet klarer å få besvart henvendelsen.

Datatilsynet opplyser i en pressemelding at de mottok over 7.000 slike telefonhenvendelser i fjor, og at antallet e-posthenvendelser «øker betraktelig».

– Vi ønsker å gi best mulig rådgivning til alle som tar kontakt. Vår erfaring er at hjelpen gis best over telefon, da mange av henvendelsene gjelder noe man lurer på der og da, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet i pressemeldingen.

Utvider og avvikler

Som et svar på denne situasjoner utvider nå Datatilsynet åpningstidene til sin telefontjeneste. De nye åpningstidene for veiledningstelefonen blir fra 17 juni:

* Mandag: kl. 12:00 – 14:30

* Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 09:00 – 11:30

Telefonnummeret til denne tjenesten er 22 39 69 00, tast deretter 1.

Samtidig erkjenner Datatilsynet at e-postveiledningen ikke fungerer raskt og effektivt nok, og derfor avvikler tilsynet denne tjenesten fra samme tidspunkt.

– Vi ser at mange har behov for individuell veiledning som krever dialog. Flere stiller oppfølgingsspørsmål, noe som er enklere å følge opp per telefon, forklarer Janne Stang Dahl.

Ler mer om Datatilsynets veiledningstjeneste her.