Telia inngår smarthussamarbeid med Datek

Annonse

Analytikere spår at 25 milliarder enheter eller “dingser” vil være koblet til internett innen 2025. Dette gir enorme muligheter til å utvikle nye tjenester. Datek har utviklet og levert IoT-tjenester i mange år og har nå inngått samarbeid med Telia for å levere smarthustjenester til Telia-kunder. Datek er lokalisert i Lillestrøm og har per tiden 32 ansatte.

– Vi er stolte over at Telia har valgt Datek som en strategisk teknologipartner for smarthustjenester. Datek-teknologien er utviklet i Skandinavia og er uavhengig av de globale tech-gigantene. Dette vil gi Telias kunder en utmerket service til en overkommelig pris, sier Tom Scharning, CEO, Datek AS.

En fleksibel IoT plattform for smarthus

Datek Home Plattform for smarthus er en åpen, uavhengig og egenutviklet smarthus plattform. Den leveres nå til Telia for å kunne tilby smarthustjenester til alle Telia-kunder. Plattformens infrastruktur integreres med hjemmet gjennom Datek Home Hub og vil gjøre det mulig for Telia å tilby et mangfold av tjenester til sine kunder, for eksempel automatisert lysstyring og styring av dørlåser. Tjenestene kan kommunisere med hverandre gjennom Datek Home Hub, automatiseres og enkelt kontrolleres via dedikert app.

– Vi ser frem mot et strategisk samarbeid med Datek om å gjøre smarthus enda smartere. Dette vil gi oss muligheten til å tilby nye og spennende tjenester til våre kunder i Norden.», sier Marcus Lidbeck, Head of Digital Markets, Telia Division X.