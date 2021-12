Derfor er hyperkonvergert infrastruktur viktig

Annonse

I 2019 håndterte virksomheter verden over utrolige 13,53 petabyte (PB) med data i gjennomsnitt, en økning på hele 833 prosent siden 2016, ifølge Global Data Protection Index. Større datamengder betyr også større utfordringer, blant annet når det gjelder hvordan man samler inn, lagrer, administrerer og analyserer dataene for å hente mest mulig verdi ut av dem.

De virksomhetene som best klarer å tilpasse sine it-løsninger og -miljøer til denne dataeksplosjonen, vil være best rustet for en ny æra innenfor digital transformasjon.

Gjør det mulig å skalere opp når det trengs

Hyperkonvergert infrastruktur (HCI) innebærer at man integrerer databehandling, lagring, nettverk, virtualisering, administrasjon og andre tjenester i én og samme løsning. Det gir ikke bare enklere administrasjon, men gjør det også enklere å skalere opp når det trengs.

Undersøkelsen Digital Transformation Index 2020 viser at selv om mange virksomheter i Europa er gode på digitalisering, så ligger fortsatt 57 prosent bakpå. Mange virksomheter med gammel «legacy»-infrastruktur innser imidlertid at det å ligge langt fremme på digitaliseringskurven er avgjørende for å være konkurransedyktig.

De som tidligere vurderte hyperkonvergerte løsninger var gjerne selskaper som hadde behov for nye typer arbeidslaster. I dag er HCI i like stor grad med i vurderingen blant selskaper som planlegger en teknologisk oppgradering av infrastrukturen sin. Felles for mange av dem er at de vil ha lavere totale eiekostnader (TCO), raskere utrulling, enklere og mer effektiv drift, samt bedre skaleringsmuligheter. Alt dette er elementer som kjennetegner HCI, og jo raskere virksomheter klarer å modernisere sine datasentre, jo tidligere kan de hente ut disse verdiene.

HCI og Edge er en bra match

I tiden fremover tror jeg enda flere kommer til å vurdere hyperkonvergerte løsninger som en del av sin multicloud-strategi. Årsaken er behovet for å sikre at både data og arbeidslaster lagres og administreres i løsninger som i størst mulig grad kan tilpasses stadige endringer i behovene.

Utrullingen av 5G, IoT og kunstig intelligens (AI) er noe av det som nå bidrar til den kraftige veksten i mengdene data som skapes og lagres ulike steder i nettet. Men det er kostbart og tungvint å skulle overføre alle disse dataene til et on-premise datasenter eller en offentlig skytjeneste, for så å håndtere dem der. I stedet bør virksomheter behandle dataene i ytterkanten av nettverket der de oppstår og gjøre om dataene til innsikt der – altså «edge computing». Så kan denne innsikten overføres tilbake til den sentrale «huben». Det er her hyperkonvergerte løsninger kommer inn, og siden de er enkle å skalere kan du legge akkurat passe mye datakraft i edge-lokasjonene.

En utvikling jeg har lagt merke til i det siste, er at mange virksomheter nå tenker mye mer strategisk rundt hvordan de utvikler nye applikasjoner og arbeidslaster. En viktig faktor her er hvordan bruken av Kubernetes for administrasjon og orkestrering av konteinere har skutt fart. HCI er en utmerket plattform for distribusjon av konteinere, enten det skjer i skyen, i et on-premise datasenter eller i et Edge-datasenter i ytterkanten av nettet.

Den høye hastigheten på hvordan data skapes og akkumuleres ulike steder i nettet vil være en av de viktigste katalysatorene for hvordan it-infrastruktur vil endre seg de neste ti årene. Derfor er det viktig at virksomheter moderniserer datasentrene sine og vurderer hyperkonvergerte løsninger. Da vil de være bedre rustet for å møte fremtiden.

Annonse

Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies