Hva skjer med næringsbyggene i den nye normalsituasjonen?

De siste ukene har det vært stille i mange forretningslokaler.

Den nye normalen tilsier at det kommer til å bli tilnærmet slik i lang tid fremover.

Nå er store deler av kontorlandskapene i Oslo og andre norske byer tomme. Kaffemaskinene må omtrent kjøre rens-program hver gang en sjelden sjel er innom. De to strøkne høyoppløselige skjermene på hver plass forblir svarte. Hjulene på stolene triller ikke lenger. Du hører ikke stemmen til mennesker.

Det gamle landskapet er øde. Vi er ikke tjent med det.

Det nye landskapet

Men, disse forholdene vil tvinge frem en re-design av eksisterende forretningslokaler. Det er ikke de samme behov for arealene vi en gang hadde til disposisjon.

Se for deg et næringsbygg på åtte etasjer. Hva med et inngangsparti der en åpen foaje møter deg, og det første du ser er en liten resepsjon og en café med sittegrupper. Innerst i lokalet ligger møterom som kan bookes og benyttes.

I andre til fjerde etasje finner du møterom, arbeidsplasser i åpent landskap, avskjermede prosjektbord, stillerom, samarbeidssoner med ulike tema, der tema kan bygge på kreative metoder.Dessuten finnes kaffemaskin. og annen standard infrastruktur. Her kan alle ansatte og ledere bruke plassene.

I femte til sjuende etasje har du boliger langs veggene og et åpent område i midten der noen sitteseksjoner, planter og pynt på veggene gjør en hyggelig atmosfære.

I åttende etasje finner du en takterrasse med tilgang for de som ønsker det.

Nye steder å jobbe og samles

I tillegg kan man tilrettelegge for at menneskene kan få tilgang på enkle lokaler nært der de bor, i alle fall de deler av byene våre der det er tettere bosetting. Hva med å rigge til et eksisterende innendørs areal med nødvendige fasiliteter som ekstra høyoppløselig skjerm, godt bord og en stol som triller? Dette kan hentes fra det tomme landskapet. Pluss på med godt nettverk, og du har et miljø der mennesker fra ulike virksomheter kan komme sammen.

Modellen har vært vanlig i Paris og andre steder i mange år der mindre selskaper deler på kontorfasiliteter. «Stordriftsfordeler» og nettverksbygging. Bokstavelig og i overført betydning.

Disse «satellittene» legges til steder nært der folk bor, nær barnehager, skoler og nærbutikk. Det borger for at samboende kan sees mer og familien får bedre kontakt. For den saks skyld kan man spise lunsj hjemme.

Tomheten vil med dett distribueres bort, og folk får anledning å jobbe der det passer dem. Og, vi kommer sammen. Reisetiden vi sparer brukes med familie og på jobb. I tillegg har man valgmulighetene.

Næringsbyggene fylles av menneskene, og menneskene fyller tomrommet.

Eystein Vigerust, Infoworker

Christer Nexmark, Gjensidige