Viktigheten av it-sikkerhet er et faktum

Alvorlige hackerangrep, der vi opplever angrep på både Stortinget, kommuner og ikke minst kjente og kjære norske virksomheter, er et faktum. Det har også mediene dokumentert med store overskrifter gjennom det siste året.Myndighetene appellerer til felles dugnad for å drive opplysende og preventivt arbeid. Det skal sørge for at flere kommer hackerne og it-kriminaliteten i forkjøpet. Med over 600.000 virksomheter i Norge, trenger myndighetene all hjelp de kan få om budskapet skal nå utover vårt langstrakte land. Særlig nå som det "digitale risikobildet er skjerpet", som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver i sin analyse av 2021.

Digital form

Det har blitt et sikkert vårtegn at vi i Atea trår til med "Sikkerhetsdager" over hele Norge. Arrangementet har vært en fast tradisjon de siste åtte årene, og er en arena for kunnskapsutveksling og diskusjon om it-sikkerhet. I fjor omtalte Computerworld de store endringene vi gjorde med Sikkerhetsdagene, og transformasjonen fra fysisk til virtuelt arrangement gikk over all forventning med ca. 2.000 deltakere. I år, som i fjor, kjører vi Sikkerhetsdagene i en digital versjon. Det håper vi skal være et viktig bidrag i opplysningsdugnaden.

Tilpasset deltakernes tid

Den 27. april begynner vi å sende ut episoder med «Sikkerhetsmorgen». Dette er korte videopodkast-snutter på 10-15 minutter, hvor vi inviterer interessante gjester til å diskutere utfordringer og problemstillinger om dagens digitale samfunn. Konseptet er at man kan velge å se dette som en "nyhetsmorgen" eller ta den på øret som en podkast på vei til barnehage, tur med bikkja eller hva man måtte ønske å gjøre, parallelt med å få løftet egen kompetanse rundt it-sikkerhet.

Tematikker og historier som skal diskuteres er blant annet 5G, sikkerhet i Teams, hjemmekontor, personsikkerhet og bærekraftige løsninger. Og i tillegg tips til hvordan ledere kan få full oversikt over egen virksomhets digitale fotavtrykk, og hvordan sikre kvalitet knyttet til NSM sine grunnprinsipper.

Blant gjestene er Heidi Kvalvåg fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Roger Johnsen fra Cyberforsvaret, Torgeir Waterhouse, Amnesty International, NRK Beta, NTNU CCIS (Centre for Cyber and Information Security), SOC (Security Operations Center) og ikke minst et knippe eksperter fra verdens kledende produsenter av IT-sikkerhetsløsninger

Forenklet språk

Tidligere i år sertifiserte vi 500 ansatte innenfor it-sikkerhet gjennom et "Security Champion"-program. Sertifiseringen av ansatte har vært en stor suksess, og en forenkling av tematikken og minimering av tre bokstavsforkortelser var uten tvil med på å løfte den generelle forståelsen til kursdeltagerne. Under "Sikkerhetsdagene" skal vi gjenta denne oppskriften, og formidle det komplekse fagområdet på en måte de aller fleste skal kunne følge. Det vil bidra til at de it-kriminelle møter tøffere motstand enn noen gang tidligere.Thomas Tømmernes, it-sikkerhetssjef i Atea Norge