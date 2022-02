Koronaviruset tvinger oss til å samhandle digitalt

Annonse

I dag er det fire generasjoner på arbeidsplassene våre: «den stille generasjonen», «baby-boomers», «generasjon X» og «millennials». Fødselsårene overlapper hverandre, men uansett hvilken generasjon du befinner deg i så er du en del av vår felles endringsreise.

Alle har personlig kjennskap

Millennials er fremoverlent og kan fikse alt som har noe med PC og mobil å gjøre. Du kjenner sikkert til generasjon X, det er de som elsker å sende e-post. Baby-boomers fikk vokse opp i takt med Norge. De blir også kalt for «frihetstenkerne» da de var en del av hippiebevegelsen der musikk, kjærlighet og fred var i sentrum. Slik er det ikke lenger og det vet den stille generasjonen alt om. De bygde landet vårt. De vokste opp i fattigdom, hardtarbeidende, og gikk flere kilometer til fots for å få seg en utdanning.

Nå er alle fire generasjoner samlet på arbeidsplassene, og slik ser det ut; Per (Baby-boomer) ber Leila (millennial) om hjelp med PCen – det er jo er lettere å spørre henne enn å kontakte brukerstøtte. Kent (generasjon X) er opptatt av musikk og forteller ofte om de viktige familiestundene sine. Nora (den stille generasjonen) sitter i styret i en teknologibedrift, og prøver å henge med i teknologisvingene for å sikre riktige beslutninger.

La oss nevne Leila (millennial) igjen; hun hater obligatoriske kurs. Hun vil ikke dra på kurs får å høre på noe som hun enten har Googlet før, eller kan finne en video om på YouTube. Millennials kommer inn med pedagogiske evner innen opplæring i digitale verktøy – de vokste nemlig opp med å drive IT-opplæring på både foreldre og besteforeldre.

Hva er digitale samhandlingsverktøy?

Jeg fikk tilgang til det digitale samhandlingsverktøyet Teams i sommer. Dette verktøyet følger med i Office 365-pakken.

I Teams finner du en chat, Outlook-kalenderen og områder for å dele filer og innlegg (lik Facebook). Det finnes mange andre slike verktøy på markedet, som for eksempel Slack. Teams åpner opp muligheter for å enkelt kan skifte mellom produkter (f.eks. Word og Power Point) i et og samme verktøy.

Jeg antok at det skulle være like enkelt for kollegaer å lære seg Teams som det var for meg, men slik er det selvfølgelig ikke. I min millennial verden er det vanlig å drive med voksenopplæring innen IT og dele ting. Vi deler alt – kunnskap, bilder og informasjon. Å vokse opp med Facebook, Instagram, blogg og SnapChat har gjort millennias til mennesker som er avhengig av tilbakemeldinger.

Koronaviruset digitaliserer hverdagen vår

Jobb fra hvor du vil og når du vil. Bytt mellom enheter (PC, mobil, nettbrett), mens du jobber i samme fil. Bekymrer du deg for å glemme å lagre? Møt automatisk lagring. Vil du ringe og se dine kollegaer? Null stress, nå er det like enkelt å kommunisere i samhandlingsverktøy som på mobilapper som Messenger, WhatsApp eller lignende.

Erna Solberg sa i sin tale «vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn.». La oss følge dette og ta en digitaldugnad;

Kjære kollega, kom deg på det digitale samhandlingsverktøyet som din arbeidsgiver har investert i. Det funker så bra at uansett om du skulle slette noe, så finnes det en sikkerhetskopi som kan hentes igjen. Er du redd for at informasjonen du deler skal komme på avveie? Null stress, e-posten fungerer som den alltid gjør. Er du bekymret for hvem som kan se dine innlegg? Nå kan du enkelt se dette. Sitter du fast kan du alltid spørre din unge kollega, ditt barn eller barnebarn for IT-støtte.

Jeg kan love deg en ting, dersom vi alle benytter disse verktøyene blir vi kvitt vår felles fiende; full e-post. Eller enda bedre, trenger vi egentlig å være så mye på kontoret som vi gjør? Kanskje vi kan se på denne perioden som en test på vår tillit til hverandre.

Takk til deg

Takk til den stille generasjonen som bygde landet vårt og oppdro våre fantastiske foreldre. Til baby-boomers og generasjon X; takk for at dere oppdro så utålmodige og lidenskapelige perfeksjonister. Takk for at dere lærte oss at vi må passe på både miljøet og hverandre, samt verdsette kunst og musikk.

Til slutt; har du hørt om generasjon Z (født 1995-t.d.d.)? De er helt rå på virtuell kommunikasjon, du finner de på TikTok. Generasjon Z, jeg gleder meg til dere blir mine kollegaer og etter hvert mine ledere.

/Leyan, generasjon prestasjon aka millennial