Morgendagens vinnere bruker mikrotjenester

Når man står overfor et komplekst spørsmål eller store oppgaver, er løsningen ofte å dele dem inn i mindre oppgaver. Det samme gjelder programvare. Vi ser nå en overgang fra den gamle, monolittiske verdenen, til en ny og smidig verden av mikrotjenester.

Det har kommet mange lovord om mikrotjenester de siste årene, og i en fersk rapport skriver analyseselskapet Gartner at denne teknologien kan gi bedrifter for store forventninger. Det er mulig, men mikrotjenester er like fullt et teknisk overlegent alternativ, som alle som vil vinne morgendagens kunder bør ta i bruk.

Jeg er overbevist om at tempoet selskaper tar i bruk mikrotjenester, gjenspeiler hvor godt de vil gjøre det i fremtiden. Mikrotjenestenes muligheter går hånd i hånd med behovene moderne selskaper har for å endre og utvikle seg raskt, digitalisere der de kan, og levere gode brukeropplevelser.

Hvorfor mikrotjenester er som legoklosser

Mikrotjenester blir ofte sammenlignet med legoklosser, og denne sammenligningen er faktisk bedre enn du tror. Lego gjenoppfant nemlig sin merkevare ved å designe nye og mindre klosser, med mer presise bruksområder. Klossene var likevel fleksible, og kunne brukes til å lage nye og imponerende byggverk. Mikrotjenester fungerer ved å bryte ned deler av applikasjoner til individuelle spesialkomponenter. Disse kan deretter settes løst sammen med andre komponenter og danne nye og bedre produkter, som dessuten lett kan endres ved behov. I praksis fjerner mikrotjenester behovet for å bruke penger på kjerne-apper eller gjennomgå langtekkelige prosesser når man vil lage en ny løsning.

Fremtiden er brukersentrert

Vi som jobber med å utvikle programvare for bedrifter, vet at det ofte settes likhetstegn mellom forretningssystemer (ERP) og monolittisk programvare. Men monolittisk programvare tilhører fortiden. Fremtiden er brukersentrert. I moderne forretningssystemer kan mikrotjenester bidra til automatiserte prosesser, der brukeren bare trenger å foreta seg noe når menneskelig intelligens faktisk er nødvendig. Det kan for eksempel være å verifisere noe, eller jobbe kreativt og skape nye verdier. Mikrotjenester muliggjør mer samordnet og integrert programvare, der handlinger som ofte skjer samtidig trigges, for eksempel det å bevege seg fra en kalenderavtale til en videokonferanse.

Jeg mener at vi må fortsette å bryte ned dagens ERP-systemer, og skape mer fleksible og moderne løsninger. Der vi engang brukte datamaskiner med komplekse menystrukturer, tastaturer og skjermer, må vi nå designe enklere og mer fokusert programvare for mobile enheter. Mikrotjenester perfekt for denne programvaren.

Steng siloene og fjern friksjon

Bedrifter som vil levere konkurransedyktig programvare må stenge ned siloer og ta bort friksjon hvor enn de ser det. Som belønning vil de få raskere innovasjon, og mer pålitelig, lettkjørt programvare, uten de tyngende effektene av store volum med kode. Det er også

viktig å gjøre programvaren lettere å forme med mer lavkode/ingen kode. Slik blir man også mindre avhengige av konsulenter som tar seg godt betalt for å utføre selv små kodeendringer.

Samtidig som mikrotjenester til nye muligheter, bidrar de også til å forsterke forventningene om brukervennlighet hos kundene. De selskapene som ikke tar i bruk denne teknologien, vil stå der med lua i hånda, på samme måte som Kodak og Nokia da kundene forlot dem for digitale bilder og smarttelefoner. Slike skifter skjer raskt, og de er brutale. Morgendagens vinnere, er de som klarer å utnytte mikrotjenestenes kraft.

Claus Jepsen, teknologisjef, Unit4