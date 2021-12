Jenter blir også glad for harde pakker

Annonse

Ved å kjøpe den rette julegaven til et barn i år har du muligheten til å legge til rette for lek, nysgjerrighet, og nye erfaringer og ferdigheter. Når barn skal velge interesser og retning senere i livet holder det ofte at noen har sådd et lite frø - og det kan du gjøre ved å velge teknologileker framfor glitter og stas.

Når man søker opp "gifts for her" dukker det opp et hav av sminkeprodukt, klær og smykker. Med andre ord gaver som fokuserer på utseende. "Gifts for him" består også av slike funn, men i tillegg er det også spillkonsoller, smartklokker og droner. Hvor er de morsomme tipsene til meningsfulle gaver og ny teknologi for jenter?

I mangel på inspirasjon har vi i ODA også i år valgt å komme med forslag til teknologileker som tilbyr moro og engasjement, samtidig som de lar barn lære seg å tenke logisk, kode og tenke kritisk. Dette er ikke en ny idé, og i fjor delte Marianne Wilhelmsen gode refleksjoner i NRK rundt betydningen av lekene barna får til jul:

– Julegaver kan gi spire til en ny interesse, og gaver kan for eksempel gi den første gleden av teknisk mestring. Men altfor mange jenter kommer bare til å pakke opp klassiske «jenteleker». Vi risikerer å få et samfunn med løsninger som svarer best på menns utfordringer.

For å oppmuntre jenter til å interessere seg mer for teknologi må vi oppmuntre dem – og utfordre. Dette kan man gjøre ved å gi gaver som lar dem skape ting selv, og som lærer dem om framtidens teknologier, som koding, 3D-modellering, AR og VR. Det er også mulig å kjøpe slike leker uten skjerm, som baserer seg på kjernekonsept i koding og som lar barn bygge opp en logisk tankegang.

Dette er et månedsabonnement på byggesett med barnevennlige instruksjoner, hvor barn kan bygge ting relatert til vitenskap, å forstå seg på farger, osv. Det utvikles av tidligere romfarere, lærere og ingeniører.

Om du vil gjøre skjermtid til STEAM-tid, er dette settet en morsom mulighet for å utnytte nettbrettet til læring, utforsking og lek. Dette er et kit hvor du fester delene til nettbrettet, og gir barna en taktil følelse av det digitale de interagerer med på skjermen.

Om du vil la barnet ditt utforske en sømløs overgang mellom den fysiske og den digitale verden ved bruk av AR-teknologi er dette headsetet for deg. Det kombineres enkelt med en smarttelefon, og består ikke av elektronikk - og må altså ikke oppgraderes med ny modell annen hvert år.

Dette er et kjemisett for jenter i alderen 8-12 år, hvor de kan gjennomføre egne forsøk og eksperiment. Gjennom lek og utforskning kan de lære om kjemiske reaksjoner, molekylær bevegelse og temperatur.

Raspberry Pi, Arduinoer og Micro:bits er datamaskiner på størrelse med kredittkort. De små maskinene ble utviklet for å la barn lære seg programmering ved å leke og prøve seg frem, og er perfekt for å vekke interessen for innovasjon i ung alder.

De fleste barn lærer mer av å ha noe fysisk å holde på med utenom skjermen. Lego Mindstorms er derfor en fin gave for å lære seg programmering, samtidig som man ved hjelp av byggesettet kan styre selvlagde Lego-roboter.

Dette er en norsk oppstartsbedrift som lager byggesett med micro:bit. Disse byggesettene gir engasjement for teknologi, koding og skaperfaget ved å koble det digitale med det fysiske.

Det finnes uendelig mange flere kule gaver der ute, men vi håper denne listen kan være med på å vekke en nysgjerrighet for nye typer gaver. Barn kan sitte i timevis å leke – uten engang å merke at de egentlig lærer kode. Om du synes disse løsningene ga mersmak bør du forresten også sjekke ut Lær Kidsa Koder - de har masse kule og sosiale opplegg rundt spill og oppgaver som lærer barn koding.

Lykke til med juleinnspurt og gavehandel. Med ønsker om en riktig god (og kreativ) jul!

Ingrid Skrede, CMO i Ludenso og skribent i ODA