Hvordan holder du egentlig datamaskinen din ren?

2020 blir sannsynligvis et år vi alle vil huske for resten av våre liv. Den verdensomspennende pandemien har vist seg fra sin verste side, og selv om vi i Norden er relativt forskånet sammenlignet med andre steder i verden, så har det satt et avgjørende avtrykk på hverdagen vår.

Det gjelder ikke minst måten vi ferdes i samfunnet på, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Vi holder avstand, og vi forsøker å ta på så få overflater som mulig i håp om å bremse smittespredningen og unngå å bli syk selv.

De fleste av oss går i dag rundt med en håndspritsflaske i lommen, eller benytter offentlig tilgjengelig håndsprit når det er mulig. Men det er andre smittefarer du også bør være oppmerksom på. Vi får alle høre at vi må huske å sprite de mest berørte overflatene i hjemmet, og rengjøringspersonalet har det travelt med å følge de siste reglene for rengjøring på arbeidsplasser. Men husker du på datamaskinen, nettbrettet og telefonen?

Mobiltelefonen din er verre enn toalettsetet.

En undersøkelse foretatt av rengjøringsselskapet Initial i 2019, viser at antallet mikroorganismer på en gjennomsnittlig britisk smarttelefon er 6,5 ganger høyere enn på et toalettsete. Vi banker på PC-tastaturet og skyver fingrene rundt på pekeflaten og berøringsskjermen, og vi tar opp smarttelefonene våre 100-150 ganger hver eneste dag, kikker og sveiper på den og legger den ned i lommen igjen – og bruker du et deksel av lær, så lever bakteriene enda lenger.

Forskere har slått fast at COVID-19-viruset kan overleve på metall og plast i opptil tre døgn. Og smittespredningen kommer ikke kun fra deg selv. Hvis du sitter på et felles kontor og en kollega taster på ditt tastatur, bør du vaske med sprit i etterkant, men mange glemmer det fordi det aldri før har vært nødvendig.

Så hvordan holder du PC-en og telefonen ren på best mulig vis?

Dog gjelder smitterisikoen ikke for medisinsk utstyr som brukes på sykehus og lignende. Her bruker man datamaskiner og enheter i bakteriedrepende og -resistente materialer av en helt annen kaliber enn hva de fleste PC-er for bedrifter og private er bygget med. Men i hjemmet og på arbeidsplassen, er det viktig at du holder dine enheter rene.

Samtidig må du være sikker på at din datamaskin faktisk tåler regelmessig vask med forskjellige rengjøringsmidler. Hvis du bruker for kraftige rengjøringsmidler med syre i på en aluminiums-PC, kan det føre til skade på den. Og før du vasker skjermen på den bærbare PC-en din, bør du være klar over at skjermen kan ha et beskyttende lag som også kan ta skade av for kraftige rengjøringsmidler – for ikke å snakke om den fysiske friksjonen som kan oppstå når du gnir på PC-en med en klut.

Panasonics robuste bærbare PC-er (Toughbooks), som er utviklet for at håndtere hardføre arbeidsmiljøer, har blitt gjennomtestet for å sikre at de vil tåle grundige rengjøringer med de vanligste rengjøringsmidlene. Hvis du er i tvil om PC-en din vil tåle et bestemt rengjøringsmiddel, så bør du kontakte produsenten eller din IT-ansvarlige.

Slik desinfiserer du de digitale enhetene dine:

Sjekk om produsenten har en rengjøringsguide for ditt produkt. På den måten sikrer du at du gjør det riktig første gang. Skru alltid av enheten og trekk ut strømmen, enten det er snakk en bærbar, en smarttelefon, et tastatur eller et nettbrett. Bruk helst rengjørings-wipes, da de har den rette mengden rengjørings- og desinfiseringsmidler til rengjøringen. Vær sikker på at du velger et merke som dreper virus og bakterier og dermed er desinfiserende. En brillerens-serviett er for eksempel ikke nok – den fjerner bare fettmerker. Bruk en mikrofiberklut for å unngå riper – spesielt på skjermer. Pass på å ikke bruke for kraftige såpeblandinger og sjekk grundig om såpen kan brukes på metall og plast-overflater. Unngå også å sprøyte rengjøringsmidler direkte på enheten – sprut i stedet ned i en klut. Pass på å ikke trykke for hardt når du rengjør skjermer. Det kan gi permanente merker. Skal du rense og rengjøre et tastatur, kan du med fordel snu tastaturet på hodet og riste det over bordet. På den måten får du banket ut en del støv og rask. Også her bør du bruke desinfiserende rengjørings-wipes. Er det snakk om tastaturet på en bærbar PC, så bør du passe nøye på å ikke få væske ned mellom tastene. Skjer det, regnes det som væskeskade. Tastatur, pekeflate, eventuell berøringsskjerm og området under Windows-tasten hvor man ofte hviler håndflaten, er de viktigste stedene å vaske. Vent med å skru på PC-en til den er helt tørr. Du kan med fordel rengjøre dine enheter på slutten av dagen, så kan du være helt sikker på at det er trygt å skru dem på igjen når du skal starte arbeidet dagen etter. Når det gjelder smarttelefoner kan du godt være litt mer hardhendt. Bruk en desinfiserende rengjøringsserviett og vær grundig på den nederste delen av telefonen og skjermen. Det er her du berører telefonen mest.

Stefan Lindau, Nordisk country manager, Panasonic Toughbook