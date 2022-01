Fem hodepiner med eldre mellomvare

Annonse

Hvis du er en utvikler i dagens økonomi, blir du sannsynligvis bedt om å gjøre mer med mindre og stiller sannsynligvis spørsmålet om hvordan det skal gå.

Vi snakker ofte med kunder som irriterer seg over aldrende mellomvare. Mye tid og energi går med på å navigere i gammel bedriftsarkitektur. Sammen med våre med utviklere har vi definert de fem største utfordringene. Gjelder noen av disse din bedrift?

Utfordring 1: For mange grensesnitt og verktøy

Vi har vært gjennom mange mellomvareplattformer siden tiden med serviceorientert arkitektur. Noen av disse har i årenes løp kun gjort enkle produktforbedringer, gjort oppkjøp og lagt til sky i sine produktporteføljer. Noen nye merkenavn ble introdusert for å knytte alt sammen, men her ser vi nå at det slår sprekker. Produktkompatibiliteter kan ikke reddes med fancy markedsføring av nye merkenavn. Kopiering av verktøy er umiskjennelig for alle som skriver kode. Og kompleksiteten i dette virvaret av verktøy gjør at opplæring, utvikling og feilsøking tar lengre tid enn noensinne.

Utfordring 2: Oppgraderinger saboterer utviklingen

Et annet mønster vi ser er at de eldre mellomvareplattformene krever mange flere nødvendige oppgraderinger. Disse må lastes inn og testes. Eksisterende koder vil brytes eller måtte skrives om for å fungere med nye funksjoner og grensesnitt. Så i stedet for å bygge nye produkter og automatisere interne prosesser, må man jobbe på spreng for å holde alt på plass, skrive, og bygge nye koder for å sikre at det som fungerte for en måned siden fortsatt fungerer neste uke.

Utfordring 3: Datavekslings-teknologi som ikke støtter mellomvaren

Hvis selskapet ditt inkluderer en Electronic Data Interchange-plattform er sjansen stor for at teknologien man bruker for å koble applikasjoner for økonomi, logistikk og HR er adskilt, hvilket betyr at man har ett sett med verktøy og grensesnitt å lære, og at man kontinuerlig må koordinere og integrere data fra alle disse forskjellige systemene.

Utfordring 4: Langsom utvikling med få verktøy

Arbeidet som er relatert til selskapets kjernestyrker krever ofte spesielt tilpasset programmering.

Eldre mellomvare gir gjerne en utviklingsmetode for denne type arbeid; håndkoding. Enten det du bygger er enkelt eller banebrytende, vil man ende opp med å skrive mye kode. Som tar tid. Og krever mye testing.

Utfordring 5: Kostbare lisenser

Annonse

I utfordring nr. 2 nevnte jeg de hyppige oppgraderingene fra eldre leverandører av mellomvare. Disse oppgraderingene innebærer vanligvis mye arbeid knyttet til lisensiering. Når tilsynet er over, kommer regningen, og den går mest sannsynlig opp.

Jeg begynte med å si at veldig mange utviklingsteam blir bedt om å gjøre mer med mindre. Å stole på dyr, eldre mellomvare for integrasjon betyr at mens du blir bedt om å gjøre mer, er det ikke mye mer du kan gjøre. Det finnes enkle og rimelige løsninger. Bytt ut den eldre mellomvaren din med en moderne, integrert plattform for cloud-integrering som gir deg raske, effektive verktøy og valg om hvordan du vil bygge kode.

Linda Lindborg, salgssjef Dell Boomi