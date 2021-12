Her er fem grunner til at du bør lære deg JavaScript

Annonse

1. Det er det mest brukte programmeringsspråket i verden

Den mest åpenbare grunnen er at JavaScript er det mest brukte språket blant profesjonelle programmerere i verden i dag. Og det har det vært de siste åtte årene! Stack Overflow, en av verdens største nettsider for programmerere, gjennomfører hvert år en undersøkelse med titusener av programmerere verden over. I 2020 svarte 69,7 prosent av profesjonelle programmerere at deres mest brukte programmeringsspråk var JavaScript.

Grunnen til det er naturligvis at JavaScript uten tvil er standardspråket på internett. Du trenger ikke lete lenger enn til din nettleser, som Google Chrome eller Safari, for å finne noen som er utviklet ved hjelp av JavaScript.

2. Det vil gi deg gode jobbmuligheter

Om du skal investere tid og penger i å skaffe deg ny kompetanse er det greit å vite at det faktisk lønner seg. Når det gjelder JavaScript er det ganske enkelt å argumentere for at det vil gi deg nye og bedre muligheter på arbeidsmarkedet.

Med en raskt økende digitalisering i de aller fleste bedrifter og organisasjoner, så øker også behovet for utviklere som er kjent med de mest brukte programmeringsspråkene. Og det er JavaScript.

Skriv «JavaScript» i hvilke som helst jobbsøker-side og du vil få en haug av treff. Søker du på «JavaScript» på LinkedIn jobs får du over 400.000 treff. Mange av jobbene kan gjøres «remote», som betyr at du kan ta med deg jobben hvor enn du og datamaskinen din måtte være.

Ifølge Devskillers årlige kartlegging av hvilke it-kompetanse som er mest etterspurt i markedet, er JavaScript det klart mest ettertraktede programmeringsspråket. 72 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppga at de lette etter ansatte med JavaScript-kompetanse.

HackerRanks siste undersøkelse viser det samme, nemlig at JavaScript er språket bedriftslederne oftest ser etter når de skal ansette nye utviklere.

Hvis du ønsker å jobbe som utvikler, vil det å lære deg JavaScript være det nærmeste du kommer en jobbgaranti i årene fremover.

Og selv om du ikke ser for deg å jobbe med å bygge nettsider og apper, så er det en stor fordel å kunne lage en egen hjemmeside for å presentere deg selv og dine tjenester.

3. Det er perfekt for nybegynnere

Noe som gjør det fryktelig enkelt å komme i gang med JavaScript-programmering, er at det allerede er installert i alle moderne nettlesere. Du trenger ikke laste ned og installere noe på din maskin, det er bare å begynne å kode med en gang.

Det finnes også utallige ressurser å finne på internett for deg som trenger hjelp. Ettersom det er så utstrakt er det også mange erfarne programmerere som kan hjelpe deg. Gjennom nettsider som Stack Overflow, utveksler utviklere erfaringer og hjelper hverandre med ulike utfordringer.

Det er med andre ord kort vei til å få svar på spørsmålene og problemene du måtte støte på som fersk JavaScript-programmerer.

Nevnte vi at det allerede ligger klart i nettleseren din?

4. Det er sentralt i oppbyggingen av alle nettsider

Skal du bygge en moderne, dynamisk nettside trenger du JavaScript. Sammen med HTML og CSS er det en av komponentene i så godt som alle websider.

HTML beskriver siden, inkludert teksten, grafikken osv. CSS brukes til å kontrollere og tilpasse utseendet til nettsiden, inkludert farger, skrifter, osv.

Det Java Script gjør er å legge til dynamiske elementer på siden for å gi en mer brukervennlig opplevelse. Det inkluderer dynamisk oppdatering av nettsider, forbedringer av brukergrensesnitt som menyer og dialogbokser, animasjoner, 2D- og 3D-grafikk, interaktive kart, videospillere og mye mer.

5. JavaScript er ekstremt allsidig

Selv om det opprinnelig ble designet for å utvikle bedre nettsider så brukes JavaScript i dag til mye mer. Du kan bruke JavaScript til både frontend- og backend-programmering, og de mange rammeverkene og bibliotekene gir nærmest uendelige muligheter.

I dag kjører JavaScript i både Smart-TV-er, i ulike Internet of things (IOT)-dingser, det brukes til å lage mobil-apper til både iOS og Android, til å lage ulike desktop-applikasjoner, og mye mer.

JavaScript er også mye brukt i spillutvikling, noe som har blitt en stor industri i dag. Språkets allsidighet og evne til å lage visuelle effekter er perfekt for deg som vil utvikle spennende spill.

Erlend Koppen Skar, Noroff Accelerate