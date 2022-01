Digitaliserer inkontinensprodukter for bedre eldreomsorg

Annonse

Hygiene- og helseselskapet Essity har lansert en sensor som festes på inkontinensprodukter. Denne skal redusere manuelle kontroller og redusere risikoen for urinveisinfeksjon og hudutslett. Sensoren skal i tillegg minske sjansen for at den pleietrengende må ha på seg fuktige produkter og dermed utsettes for lekkasjer og langvarig urineksponering på huden.

Den Internet of Things-løsningen (IoT) fra Essity, som har fått navnet Tena SmartCare Change Indicator, er en gjenbrukbar, og sensoren festes på utsiden av absorberende inkontinensprodukter for å måle fuktighetsgraden som følge av vannlating. Helsepersonalet får beskjed via en app når det er på tide å bytte. I praksis betyr det at behovet for manuelle kontroller begrenses betraktelig og at sjansen for infeksjoner reduseres.

– Skiftindikatoren som lanseres er et godt eksempel på hvordan teknologi bidrar til å øke kvaliteten i eldreomsorgen ved å redusere følelsen av nedverdigelse. Våre erfaringer viser at denne typen velferdsteknologi øker pleieeffektiviteten på sykehjem og omsorgsboliger. Hvilket igjen øker verdighetsfølelsen til den pleietrengende og gjør det enklere for pleiepersonalet. Dette er velferdsteknologi i praksis, sier Wanda Storbugt, markedssjef i Essity, i en melding fra selskapet.