Den norske mobiloperatøren Com4 kjøpt opp

Wireless Logic, som omtaler seg som verdensledende leverandør av IoT-tjenester, utvider sin tilstedeværelse i Europa ytterligere med oppkjøpet av Com4. En norsk mobiloperatør med fokus på IoT-kommunikasjon. Com4 vil tilføre gruppen ytterligere teknisk kompetanse og leveringsevne, samtidig som Wireless Logics tilstedeværelse i Norden styrkes, heter det i en pressemelding.

Eget kjernenett

Etablert i Oslo i 2011, består Com4 i dag av totalt 18 ansatte med tverrfaglig kompetanse innen telekom, IoT og informasjonsteknologi. Medgrunnleggere av selskapet, Henning Solberg og Raymond Berntsen, vil fortsette å utgjøre en viktig del av ledergruppen fremover.

Com4 er en av få mobiloperatører med eget kjernenett for produksjon av IoT-datakommunikasjon og tjenester. Com4 tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester tilpasset det profesjonelle markedet. Fortrinnsvis eSIM, støtte til både NB-IoT & LTE-M radioteknologi, så vel som tradisjonell 2G/3G/4G og global dekning.

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier selskapets kjernefokus er mobil datakommunikasjon i alle ledd, fra design til leveranse og support.

– Våre kunders kommunikasjonsbehov og utfordringer blir møtt med forståelse og kompetanse gjennom hele verdikjeden. Med støtte fra Wireless Logic-gruppen vil vi styrke tjenestene ytterligere, sier han.

Fortsetter i selskapet

Etter oppkjøpet som ble fullført 15. januar vil Larner, Solberg, Berntsen og hele resten av teamet fortsette i sine roller i Com4.

– Vi får nå et svært talentfullt team på laget til vår voksende virksomhet. Styrket kompetanse og kapasitet vil bidra til videre ekspansjon i 2021. Vi vil jobbe tett med Com4 for å bidra til ytterligere vekst, og sørge for at de høster alle fordeler de kan ved å være en del av Wireless Logic-gruppen, sier Oliver Tucker, CEO i Wireless Logic.