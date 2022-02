Kahoot integrerer med Zoom

Annonse

Kahoot har inngått et samarbeid med Zoom Video Communications om å lansere Kahoot app for Zoom. Kahoot-appen for Zoom Meetings skal la alle lage sømløse opplevelser og få i stand engasjement og læring i videomøter, ifølge en pressemelding.

«Siden verden i økende grad har tatt i bruk videokommunikasjon i jobb og sosiale sammenhenger, har engasjement vist seg å være nøkkel for effektiv læring, samarbeid og forbindelser. I en tid da mange bedrifter fortsetter å jobbe virtuelt eller forbereder seg på en hybridmodell, vil Kahoot-appen for Zoom gjøre det enklere enn noensinne for bedriftsledere å kontakte og motivere sine team-medlemmer med Kahoots interaktive spill-baserte læringsopplevelser», heter det videre i pressemeldingen.