Vokser på digitalisering i håndverksbransjen

Smartcraft leverer digitale løsninger til entreprenør- og håndverksbransjen. Gjennom en kombinasjonen organisk vekst og oppkjøp har programvareselskapet vokst 71 prosent årlig de to siste årene. I 2020 endte den samlede omsetningen på 219 millioner, med et driftsresultat (EBITDA) på 38 prosent.

– Entreprenør og håndverksnæringen er fortsatt i en tidlig fase av digitaliseringen, og vi ser at det fortsatt er masse å hente for svært mange både små og store aktører. Flere og flere oppdager potensialet, og vi opplever kraftig vekst i etterspørselen etter våre løsninger, sier Gustav Line, konsernsjef i Smartcraft i en pressemelding.

Smartcraft startet sin historie som leverandør av programvareløsninger til verftsindustrien på Sunnmøre. Etter hvert har selskapet tatt steget inn i rørlegger og VVS-bransjen, elektriker- og malerbransjen.

– Det vi har lykkes med er å levere høyt spesialiserte løsninger tilpasset verdikjedene i de bransjene vi er inne i. Dermed er vi i stand til å effektivisere og raskt skape store merverdier for våre 8.900 kunder, sier Line.

Vokser på oppkjøp

Det svenske investeringsfondet Valedo Partners kom inn som eier i 2017. Etter dette har Smartcraft, som da het System Konsult, akselerert vekstambisjonene med flere oppkjøp. I 2018 og 2019 ble de svenske softwareløsningene Bygglet og EL-VIS kjøpt, og i 2020 kom finske Congrid inn i folden.

– Vi skiftet navn fra Cordel Norden til Smartcraft i år, og det markerer på mange måter at vi legger inn et nytt gir når det gjelder vekstambisjoner. Målet vårt er å bli en ledende leverandør av spesialiserte digitale løsninger for entreprenører og håndverkere ikke bare i Norden, men også i Vest-Europa, sier Line.

Veksten skal komme fra offensiv satsning på produktutvikling og salg, samt ytterligere oppkjøp.

– Våre analyser viser at markedsmuligheten bare i Norge, Sverige og Finland er rundt 10,5 milliarder kroner. Våre eksisterende produkter har stort potensial for å nå ut til nye kundegrupper, og vi har også gode muligheter for å drive kryssalg på tvers av løsningene. I tillegg kan vi gå inn i nye segmenter gjennom egen teknologiutvikling kombinert med oppkjøp, sier Line.

Smartcraft har i dag 145 ansatte fordelt på ti kontorer i tre land.