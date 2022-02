Lav tillit i befolkningen til datasikkerheten hos offentlige og private aktører

Annonse

En undersøkelse Kantar har gjort for Tietoevry viser at hver tredje nordmann er skeptisk til om det offentlige lagrer dataene deres på en trygg måte. Samtidig svarer mer enn halvparten av befolkningen at de er skeptiske til måten private bedrifter lagrer deres data.

– Digitaliseringen går fort. Det er en viss risiko for at data ikke er godt nok lagret eller at løsninger ikke testes godt nok fra et personvernperspektiv før de lanseres. Derfor burde flere stille spørsmål om hvordan deres data brukes og deles», sier Sigrun Hansen Bock som leder Cyber Sercurity Services i Tietoevry. Hun mener at vi som forbrukere må bruke vår innflytelse mer aktivt til å påvirke utviklingen.

Ifølge Datatilsynet har gjennomsnittsnordmannen gitt fra seg nok personlige data til å fylle 800 A4-ark. Vi forbrukere har rett og slett ikke oversikt over alt det som er lagret digitalt om oss.

Gjennom 2020 det vært et økende antall hackerangrep som viser med tydelighet at trusselbildet er alvorlig. Tietoevry har tatt temperaturen på hvordan befolkningen opplever sikkerheten, og fått noen overraskende funn:

• 1 av 3 nordmenn er skeptiske til om det offentlige tar godt vare på dataene deres. 35 prosent føler seg lite trygge, ikke trygge, eller usikre på om kommuner eller andre myndigheter håndterer personlige data på en trygg måte.

• Over halvparten av befolkningen er skeptisk til måten private bedrifter tar var på deres data: 56 prosent er lite trygge, ikke trygge, eller usikre på om selskaper tar godt vare på personlige data.

• Nordmenn er veldig delt i synet på om det er greit å dele personlige data med det offentlige. 31 prosent er negative, 21 prosent er positive, 36 prosent er likegyldig og 12 prosent er usikker.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar og har mer enn 1000 respondenter fra hele landet.

Skikkelig rammeverk

En viktig forutsetning for godt sikkerhetsarbeid er å ha et skikkelig rammeverk og/eller styringssystem for informasjonssikkerhet. Ifølge Mørketallsundersøkelsen 2020, som gjennomføres av Næringslivets Sikkerhetsråd, har syv av ti virksomheter et slikt rammeverk, sammenlignet med seks av ti virksomheter i 2018.

– Bedrifter og myndigheter må blir mer åpne om hvilke data de sitter på og hvordan disse brukes. Det er stor usikkerhet knyttet til når og hvordan jeg som forbruker får informasjon dersom mine data har vært hacket. I tillegg er det vanskelig som privatperson å vite hvordan jeg får slettet mine data, sier Sigrun Hansen Bock.

Myndigheter og bedrifter må bygge tillit til bruk av innbyggernes data. Det er helt avgjørende for oss som samfunn å kunne fortsette digitaliseringen, både fordi det forenkler hverdagen til folk flest, men også fordi digitale løsninger bidrar til at vi som samfunn blir mer konkurransedyktig, heter det i pressemelding fra Tietoevry.

Du finner mer informasjon om dette i Tietoevrys sikkerhetsbarometer.