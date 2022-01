Microsoft bekrefter utenlandske angrep på presidentvalget

Annonse

I en offisiell uttalelse bekrefter Microsoft påstander fra den amerikanske regjeringen om at utenlandske statsstøttede hackergrupper forsøker å ødelegge det kommende presidentvalget.

De peker på grupper i Russland, Kina og Iran som angriper rundt 200 kampanjeorganisasjoner og personer som er direkte eller indirekte forbundet med kampanjene foran presidentvalget senere i høst. Formålet skal være å forsøke å få fatt i innloggingsinformasjon og benytte denne til å forstyrre valget og få tilgang til fortrolig informasjon, skriver Bleeping Computer.

Advarer konkret

Det er Microsoft i rollen som tjenesteleverandør for flere av organisasjonene som utsettes for angrep, og de går ut med advarsler til de forskjellige målgruppene.

Ifølge Microsoft er det navngitte statsstøttede hackergrupper som ligger bak angrepene: I Russland er det Strontium/Sofacy/APT28/Fancy Bear/Sednit, i Kina Zirconium/APT31/Judgment Panda og Iran Phosphorus/Rocket Kitten/Newscaster/NewsBeef som er gruppene bak angrepene.

Tom Burt, ansvarlig for kundesikkerhet i Microsoft, sier i en uttalelse at «den aktiviteten vi rapporterer om i dag viser tydelig at utenlandske aktive grupper har, som ventet, økt sin innsats før valget i 2020, som den amerikanske regjeringen har rapportert tidligere».