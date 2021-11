KS og KMD forlenger Digihjelpen med to nye år

Annonse

I 2017 gikk KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og representanter fra kommunal og statlig sektor sammen om prosjektet Digihjelpen.

Målet med Digihjelpen er å gi råd og veiledning til kommuner som ønsker å hjelpe og veilede innbygger med lav eller ingen digital kompetanse.

Nå skal samarbeidsavtalen om Digihelpen forlenges med to nye år, fra 2020-2021. Det skriver KMD på sine sider.

Vil hindre utenforskap

– Norges befolkning er fremoverlente og ivrige brukere av ny teknologi, og de fleste har god nok digital kompetanse til å sende e-post, utføre banktjenester, handle og bestille tjenester på nett. Men når stadig flere servicefunksjoner skjer digitalt, øker risikoen for digitalt utenforskap. Nå inngår regjeringen og KS en ny samarbeidsavtale om Digihjelpen slik at enda flere kommuner kan etablere et lavterskeltilbud for opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup, i nyhetsmeldingen.

Til sammen skal 105 kommuner ha fått tilskuddsmidler fra KMD til å opprette veiledningstilbud for sine innbyggere.

– Grunnleggende digital kompetanse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnet og kunne ta i bruk de tjenestene som det offentlige digitaliserer. Digital kompetanse er viktig for å kunne delta på like vilkår i vårt samfunn, og for å hindre utenforskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i nyhetsmeldingen.