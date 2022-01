Deler ut penger til kommuner som gir digital støtte

Annonse

– Det er bra at kommunene sørger for at innbyggerne har tilstrekkelig digital kompetanse til å kunne ta i bruk digitale tjenester fra det offentlige. Det sier Monica Mæland i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Departementet deler derfor ut fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital kompetanse.

Vil øke kompetansen

KMD skriver i meldingen at de mener det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. Selv om det i Norge er svært mange med gode digitale ferdigheter, er det fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester - som for eksempel eldre, personer utenfor arbeidslivet og innvandrere.

Tilskuddsordningen støtter opp om samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om utvikling av Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse. KMD skriver i meldingen at de, sammen med KS, har blitt enige om å fornye samarbeidsavtalen for to nye år, ut 2021.