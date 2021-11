Skattemeldingen har kommet i ny drakt

Annonse

I år har Skatteetaten kommet med en ny og forbedret veileder, som skal forklare og gi svar underveis mens man kontrollerer skattemeldingen.

Den digitale skattemeldingen vil også umiddelbart oppdatere skatteberegningen når man endrer eller legger inn nye tall. Det skriver SpareBank 1 Østlandet i en nyhetsmelding.

Null kontroll

Banken har sammen med Respons nylig utført en forbrukerundersøkelse som viser at 1 av 6, eller hele 700.000 personer, ikke kontrollerer skattemeldingen i det hele tatt. Det er særlig de unge under 35 år som ikke går over skattemeldingen.

– Veldig mange dropper å kontrollere skattemeldingen. Når de lar være å sjekke om alt er korrekt, lar de også muligheten gå fra seg til å forsikre seg om at de får med alle fradrag og se hvordan økonomien har utviklet seg det siste året, sier informasjonssjef Bjørnar Mickelson i SpareBank 1 Østlandet, i meldingen.

PS: Husk fristen 30. april.