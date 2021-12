Bitcoin-kursen halvert siste måned

Annonse

Kryptovalutaen Bitcoin svinger i verdi for tiden. Noen mener valutaen er en lett imaginær foreteelse, andre er nesten som besatt av den. Vel, det finnes noen formuer som er tjent på Bitcoin. Danske Niklas Nikolajsen som er blitt milliardær med sitt selskap Bitcoin Suisse, skal ha tapt et tresifret millionbeløp den siste måneden. Han er sur på Tesla-gründeren Elon Musk.

I januar gikk Musk ut med at Tesla ville akseptere Bitcoin som betaling for bilene. For noen uker siden opphevet han dette fordi utvinning av Bitcoin bidrar så negativt til klimaet, med sine enorme kraftbehov i datasentre som i Kina drives i stor grad av kulldrevne kraftverk.

– Useriøst, sier den danske milliardæren.

19. mai 2021 meddelte Kinas sentralbank at digitale valutaer ikke lenger kan benyttes som betalingsmiddel av hverken finansinstitusjoner eller vanlige virksomheter. Det medførte et umiddelbart fall i Bitcoin-kursen på 31 prosent.

Dermed er Bitcoin-kursen noenlunde halvert på en måned. Det skal ha medført panikk blant enkelte investorer, mens andre tar det med ro og mener at de har tatt høyde for dette. Totalt er prisen på en Bitcoin falt fra rundt 60.000 dollar til 30.000 dollar.