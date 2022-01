Digiplex inngår avtale om å kjøpes opp

Annonse

I en pressemelding skriver Digiplex:

– Digiplex, en ledende nordisk utvikler og operatør av skalerbare, sikre og bærekraftige datasentre, har avtalt å bli kjøpt av datterselskaper av IPI Partners, LLC, en global investeringsplattform som utelukkende fokuserer på datasentre og annen teknologi og tilkoblingsrelaterte eiendeler

Gjennom transaksjonen, som forventes avsluttet i tredje kvartal 2021, vil IPI erverve 100 prosent eierskap i alle Digiplex Group-selskapene. Det forventes at det ved eller rundt avslutningen av transaksjonen vil gis et varsel om innehavere av obligasjoner utstedt av norske Digiplex-enheter som utstedere notert på Oslo Børs for tidlig innløsning i samsvar med deres vilkår.

Åtte datasentre i Norden

Digiplex driver åtte datasentre på tvers av studiesteder i de viktigste nordiske markedene i Oslo, Norge; Stockholm, Sverige; og København, Danmark med et samlet fotavtrykk på 21.000 m² bygget tomt pluss pluss over 400.000 m² land som for tiden er tilgjengelig for utvidelse av kunder.

Selskapet har lenge vært forpliktet til forutsetningen om at digital transformasjon og bærekraft skal gå hånd i hånd, og har vunnet flere priser for sine energieffektive innovasjoner og bærekraftsinitiativer. Digiplexs teknologisk avanserte anlegg er drevet av 100 prosent bærekraftige kilder.

Gjennom oppkjøpet av Digiplex vil IPI få en betydelig lederposisjon i Nord-Europa. Transaksjonen gir IPI en øyeblikkelig sterk tilstedeværelse i regionen, samt kapasitet for utvidelse for å imøtekomme kravene til hyperscalers og store colocation-leietakere.

Digiplexs lange og vellykkede historie med å utvikle campus for kunder vil bli utnyttet for raskt å utvide seg til komplementære markeder i Europa. For Digiplex gir transaksjonen kapital, ekspertise og relasjoner for å forsterke sin neste vekstfase i Norden og utover. Digiplex er IPIs andre oppkjøp i Europa, etter kjøpet av Milanobaserte SUPERNAP Italia i februar 2021.

Store på datasentre

IPI spesialiserer seg i anskaffelse, utvikling, leasing og drift av kritisk digital infrastruktur for å tilfredsstille behovene til store teknologibedrifter av høy kvalitet globalt. IPI er medsponsorert av ICONIQ Capital og et tilknyttet selskap av Iron Point Partners, og utnytter den kombinerte ledelsen, den strategiske erfaringen og det globale nettverket til sine sponsorfirmaer.

I løpet av de siste fem årene har IPI bygget en av verdens største privateide datasenterporteføljer med fokus på hyperscale og enterprise markeder og samlet inn mer enn 5,25 milliarder dollar i totale kapitalforpliktelser.

Pressemeldingen ligger her.