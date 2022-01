Fem tiltak for å styrke it-sikkerheten i helsesektoren

Annonse

Rapporten Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren (PDF) ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 3. juli 2019 og foreslår følgende tiltak som skal løfte sikkerhetsnivået i helse- og omsorgssektoren.

• Utarbeidelse av nasjonal IKT-beredskapsplan for helse- og omsorgssektoren som en del av Nasjonal helseberedskapsplan• Gjennomføre årlig IKT-øvelse• Styrket operativ IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren• Styrket myndighetsrolle for IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren• Utarbeidelse av helhetlig IKT-sikkerhetsstrategi for helse- og omsorgssektoren

Økt digitalisering, flere sammenkoblede systemer og mer utveksling av informasjon for å skape bedre tjenester, vil også introdusere nye trusler og sårbarheter. De siste årene har trusselbildet endret seg og det har vært en rekke alvorlige IKT-hendelser i helse- og omsorgssektoren, både i Norge og internasjonalt, heter det i en pressemelding.

Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett (NHN) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Risikovurderingen er en del av flere tilsvarende vurderinger innen ulike områder med betydning for nasjonal beredskap (helsedirektoratet.no)som er levert til HOD i 2019.

Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering i helse- og omsorgssektoren - kort presentasjon (PPT).