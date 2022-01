Dropp pc-en til videomøtet

Annonse

Videomøter tok for alvor av under pandemien, og det er lite som bremser denne utviklingen akkurat nå. Samtidig flytter vi kanskje bort fra de lange møtene, til mer oppdateringer og ad-hoc videomøter gjennom arbeidsdagen. Det finnes en hel rekke løsninger for dette, men Epos klarer faktisk å få til noe glimrende på første forsøk.

Epos er spunnet ut av Sennheiser, kanskje best kjent for audio, og har tatt over Enterprise og gaming-delen av selskapet. På Enterprise-siden finner vi alt fra headset for flykontroll til nå også videomøte-løsninger. T-en i Vision 3T står ganske enkelt for Teams, som i Microsoft Teams, og dette er med andre ord et sertifisert produkt til å bruke opp mot den populære video-løsningen.

Enkelt oppsett

Oppsettet krever ikke pc, og gjør det dermed enklere å sette opp mindre møterom der det allerede finnes en skjerm. Kamerat plugges rett i skjermen via HDMI og kombineres med den medfølgende høyttaleren. Oppsettet gikk raskt og vi var koblet opp på det trådløse nettet kun ved hjelp av den medfølgende fjernkontrollen. Her er det også muligheter for å koble på både mus og tastatur, enten med bluetooth eller via en USB-port på baksiden av kameraet.

Mange muligheter

Kameramodulen støtter LAN, og har også en USB-C inngang for tilkobling av ekstrautstyr, samt en microSD-inngang selskapet sier kan utnyttes ved en senere oppdatering. Mikrofon- og høyttalermodulen kan kobles til både trådløst via bluetooth eller med en medfølgende kabel, og kan brukes alene som en bluetooth-mikrofon og høyttaler ved vanlige telefonsamtaler.

I esken følger det også med en rekke adaptere og ledninger som gjør kameraet enkelt å sette opp i de fleste romløsninger. Vi har sett lignende løsninger som også fungerer meget godt, blant annet Rally-serien fra Logitech kan skilte med mye tilsvarende. Her er derimot prisen litt lavere.

Overlegen kvalitet

Når du er ferdig satt opp er det ekstremt enkelt å sette opp møter, og kvaliteten er overlegen mye annet vi har testet opp igjennom. ¤K video er levert av en Sony-senosor, og Epos kan lene seg på tiår med audioerfaring når det kommer til lyd. Mikrofonen gjorde en glimrende jobb med å plukke opp og fokusere på den i rommet som snakker, og lydkvaliteten både inn og ut virket meget god.

Prisen kan kanskje virke høy, du finner den for rundt 16.500 kroner, men for det får man et meget godt og komplett video-oppsett som ikke krever egen installasjon eller ekspertise. Kamera-modulen er lett å henge opp ved hjelp av det medfølgende veggfestet, ellers kan den også sitte komfortabelt på toppen av skjermen eller en tripod. Vision 3T er i utgangspunktet tiltenkt litt mindre møterom for rundt åtte deltagere.

Alt i alt leverer Epos en meget god løsning om du er ute etter et Teams-rom du kan sette opp selv og raskt ta i bruk. Møterommene flyttes ofte ut til såkalte mingle-spaces, og det er lett å se for seg en ledig skjerm på en vegg med en Vision 3T på toppen, også i mindre møterom. Anbefales.