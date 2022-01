Oslo Digital er et nyetablert byrå som setter e-handel i sentrum

Annonse

Det nye byrået Oslo Digital setter e-handel i sentrum. Nå etablerer de seg hos coworkingspacet 657 i Oslo.

Rykende ferskt byrå

Oslo Digital ble grunnlagt av Filip Elverhøy og Edmond Yang i 2020.

Yang har erfaring som multidisiplinær freelance-designer i over 18 år, og skal ha fungert som ‘digitaliseringsekspert’ hos flere byråer i Oslo, men Elverhøy tidligere har vært direktør for e-handel i Elkjøp. Der erfarte han at valget for e-handlere enten var reklamebyrå eller it-leverandører:

– Jeg manglet alltid noen som virkelig forsto driverne, metodene og tankesettet til digital handel. Det var alltid en tilleggstjeneste og ikke hovedkompetansen til byråene. Dette holder ikke når man skal konkurrere med de beste. E-handel har blitt et suksesskriterie for å lykkes med handel. Det blir enda mer relevant nå som Amazon er på vei inn i Norden, sier Elverhøy i en pressemelding.

Menneskene i Oslo Digital skal ifølge pressemeldingen ha bred kompetanse innen digitale kanaler, og er tydelige på at de setter e-handel i sentrum, men at elementer som strategi, teknologi og sosiale medier styrker satsningen i sin helhet.

Innovasjon, digitalisering og investering

Oslo Digital legger vekt på innovasjon og digitalisering, noe som tydelig kommer frem gjennom at de har hoppet inn på eiersiden og drifting av startup-selskapene XVR og The Green Deal.

Til tross for at de er et rykende ferskt byrå har de allerede navn som Red Bull, Thon Eiendom, Kvik kjøkken og Lumier på kundelisten.