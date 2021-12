E-helseselskapet Eyr har skaffet 50 millioner kroner for videre vekst

Annonse

Det norske e-helseselskapet Eyr, som tilbyr legekonsultasjoner gjennom videotelefoni, har gjennomført en aksjeemisjon verd 50 millioner kroner. Ifølge en pressemelding dreier det seg i hovedsak om svenske investorer, i tillegg til norske Investinor.

– Vi er svært glade for både kapitalen og kompetansen som de nye eierne bringer inn. Det gjør det lettere å realisere vekstambisjonene våre både i Norge, men også internasjonalt. Investeringen gir oss musklene til å befeste den ledende posisjonen vi har innen teknologiutvikling og tjenesteinnovasjon, sier Karl Martin Lind, gründer og administrerende direktør i Eyr, i pressemeldingen.

Vekstplan

Ifølge Brønnøysundregistrene ble Eyr Medical etablert i 2015, og selskapets omsetning har hatt en solid vekst opp til 5,2 millioner kroner i 2018, som er de nyeste rapportere tallene. Samtidig har det rent ut penger, og bare i 2018 rapporterte selskapet et årsresultat på minus 18,6 millioner kroner.

I tillegg til gründeren bak den svenske startup-suksessen Evolution-gaming, Fredrik Österberg, og den mektige Stena-familien, er Investinor altså det eneste norske selskapet som deltar i denne emisjonen.

– Vi har vurdert mange digitale helseplattformer og Eyr er det selskapet vi tror mest på. De har en unik og skalerbar teknologi, imponerende gjennomføringsevne og har et sterkt team med en klar plan som vil gjøre at de vil lykkes i både i Norge og internasjonalt, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor, i pressemeldingen.

Mer enn 90.000 konsultasjoner

Ifølge pressemeldingen var Eyr den første tjenesten i Norge for legekonsultasjon på mobilen. Selskapet opplyser at siden oppstarten har selskapet levert over 90.000 slike digitale konsultasjoner. I dag tilbyr selskapet videokonsultasjoner med allmenleger både o Danmark og Norge.

Siden denne tjenesten leveres over nett, kan partene være langt fra hverandre.

– Våre pasienter kan få behandling uansett hvor de er. Jeg har behandlet folk på forretningsreise i Sierra Leone og på ferie i Thailand. Det å få behandling av norske leger er nok betryggende for mange, sier lege Sol Malm Hagen i Eyr i pressemeldingen.

Samtidig har selskapet inngått avtaler som gjør at denne typen tjenester er logiske å levere.

Eyr samarbeider med flere av de største forsikringsselskapene i Norden, blant annet Gjensidige, Storebrand, DNB, Frende Codan, Gouda og flere. Legetime gjennom Eyr er i dag inkludert i mange helse-, behandlings-, reise- og barneforsikringer. Over en million nordmenn kan nå bruke Eyr gratis gjennom sin forsikring, skriver selskapet.

Annonse

Koronaepidemien er også en årsak til at selskapets tjenester brer om seg. Dette har allerede vist seg å være en verdifullt supplement til tradisjonelle legebesøk, opplyser selskapet.