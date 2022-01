69 prosent nordmenn kjenner ikke til begrepet e-sport

Annonse

I juli ble norske Emil «Nyhrox» Bergqvist Pedersen verdensmester i onlinespillet «Fortnite». Og i den siste tiden har det blitt stadig mer oppmerksomhet i Norge om e-sport. Dataspillindustrien er en av verdens største, og investeringsbanken Goldman Sachs anslår at kompetitiv spilling, eller e-sport, vil være en større tv-idrett enn amerikansk fotball innen 2022. Allikevel viser en fersk undersøkelse Elkjøp har gjort om nordmenns kunnskaper om teknologi, at 68 prosent ikke kjenner til begrepet e-sport.

Ifølge undersøkelsen mener halvparten av de spurte at barn spiller for mye dataspill. Men få foreldre engasjerer seg i barnas favoritthobby, og mange er fortsatt redde for hva spillene kan gjøre med barna deres.

Sammenligner med sjakk

En seiglivet myte er at voldelige dataspill gjør barn voldelige. Ifølge undersøkelsen svarte 32 prosent at de tror voldelige dataspill gjør barn voldelige.

– Det er noe som kommer opp med jevne mellomrom, men det er ikke noe hold i det. Det finnes ingen forskning som bekrefter denne påstanden. Så sent som i fjor konkluderte et stort tysk forskningsprosjekt faktisk med at det ikke var noen sammenheng mellom voldelige dataspill og aggressivitet hos barn og ungdom. Det sier Nils Martin Øyo, som er gamingansvarlig i Elkjøp Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Han forklarer at selv om en del spill handler om å knerte motstandere, handler det mer om strategi og samarbeid.

– Ikke glem at sjakk jo også handler om å drepe motstanderen, selv om det kanskje er mindre grafisk enn en del dataspill, sier Øyo.

Ifølge Elkjøps undersøkelse sier mer enn hver tredje forelder at de synes det er vanskelig å følge med i barnas digitale liv.

Noe har likevel skjedd når det gjelder oppfatningen av gaming blant nordmenn, særlig etter NRK-saken om Mats «Ibelin» Steen. I artikkelen forteller finansbyråd Robert Steen om hvordan han og kona, først etter sønnens død, forstod at han hadde et verdifullt og sosialt liv med nære venner gjennom gamingen.

Holdningsendring

Nils Martin Øyo opplever at det har skjedd en dramatisk endring i måten folk oppfatter dataspill på, men mener likevel at det må en holdningsendring til.

– Gaming er et av våre sterkeste vekstområder. Interessen stiger i hele befolkningen, også blant foreldre. Flere foreldre har selv vokst opp med dataspill, og forstår hvor viktig det er for mange, forteller Nils.

Samtidig skulle én av fem norske foreldre ønske at de visste mer om dataspill, og to av fem mener foreldre burde vise like stor interesse for barn som spiller dataspill som for barn som driver med idrett. Øyo mener Elkjøp har et ansvar for å vise frem de positive sidene ved spill på en ansvarlig måte.

– Mange foreldre kommer innom for å spørre om hvilke spill som er gode. I Elkjøp tar vi ansvar for å vise frem verdien i dataspill. Mange av våre medarbeidere er selv gamere, og kan være de beste guidene for nysgjerrige foreldre, sier Øyo i pressemeldingen.

Øyo påpeker at ferdigheter som samarbeid, strategisk tenkning, problemløsing, teknologisk innsikt og språk er essensielt for å lykkes med dagens online-spill. Gaming er en måte å trene disse ferdighetene, mener Manpower som har begynt å oppfordre jobbsøkere til å sette gaming-erfaring på CV-en.