Gjør dataspillerfaring til jobberfaring

Bemanningsbyrået Manpower har erfart at dataspill utvikler ferdigheter som er overførebare til arbeidslivet.

De har derfor lagt inn "spillerfaring" som et eget felt på CV-registreringssystemet på sine sider. Manpowers ansatte skal også være veiledet i hvordan de kan avdekke overførbare egenskaper mellom spilling og jobb, noe som skal ha ført til at flere kandidater har omsatt spillerfaring til jobbmuligheter.

Så langt skal omlag 600 unge mennesker ha tatt dem på ordet, og ifølge Manpower skal noen allerede ha fått jobb.

– Har de fått jobb på grunn av eller til tross for at de har satt gaming på CV-en?

– Det er nok ikke bare spillerfaringen som har gitt dem jobb, men det blir absolutt trukket frem som en fin ting, sier Sølvi Spilde Monsen, leder for Manpower Norge.

Relevant jobberfaring og utdannelse skal ifølge henne fortsatt veie tyngst i vurderingen av jobbsøkere, men Spilde Monsen mener at jobbsøkerens spillerfaring kan være en del av helhetsvurderingen i Manpowers jobbintervjuer.

Egenskaper

Gode kommuniksjons- og samarbeidskunnskaper, evnen til å organisere og tenke kreativt på problemløsning, og ikke minst stødige engelsk-kunnskaper skal ifølge Spile Monsen være egenskaper som er attraktive i arbeidslivet, og som også kreves for å lykkes i mange dataspill.

– Mange gamere har lært mye av å spille, men de tenker kanskje ikke selv over hvor relevant det kan være for en jobb. De har lært mer enn it-ferdigheter, sier hun, og fortsetter.

– Vi ønsket å mobilisere en gjeng som ofte mangler erfaring, og bevisstgjøre den kompetansen de sitter inne med. Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere er at dette er spennende. Noen ber spesifikt etter gamingerfaring, sier hun videre.

Lagspillere

På Komplett sitt hovedkontor i Sandefjord har jobbsøkere med spillerfaring lenge vært ettertraktet, forteller Costumer Care Manager, Daniel Hauan, i en pressemelding fra Manpower.

– Blant våre ansatte er det mer vanlig å game enn å se på fotball. Vi ser at gamere tilegner seg kunnskaper som kan overføres til elektronikkbransjen. Eksempelvis it-forståelse og kognitive evner som fokus, multitasking og samarbeidsevne, sier Hauan.

– De fleste jobber er jo lagspill, og når man har brukt så mange timer på lagarbeid i spill, blir man også en veldig god lagspiller på arbeidsplassen, legger han til.

Blomstrer opp

Til å hjelpe jobbsøkerne har Manpower laget en oversikt over hvilke egenskaper man tilegner seg ved å spille de mest populære spillene. Verktøyet skal gjøre det enklere for jobbsøkere å gjenkjenne hvilke erfaringer og egenskaper som er relevante tillegg på CV-en. For unge jobbsøkere uten lang arbeidserfaring kan nettopp slik erfaring være med på å gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet.

I CV-skjemaet på Manpowers nettsider kan jobbsøkere legge inn direkte hvilke spill de har spilt, på hvilket nivå, og supplere med annen informasjon, som lederoppgaver eller teknisk kompetanse.

Spilde Monsen har også erfart at unge mennesker, uten så mye arbeidserfaring, har hatt god nytte av å kunne prate om spillerfaringen i en intervjusituasjon.

– Kandidatene synes det er gøy, og blomstrer opp når de får snakke om noe de kan. Det gjør intervjusituasjonen lettere - de blir mer utadvente når de kan prate om noe de behersker, forteller hun.

– Unge mennesker kan mer enn de tror. Digitale spill trener positive egenskaper som er overførbare til andre områder, og som er relevante i arbeidslivet. Vi vil gjøre det lettere for unge mennesker å synliggjøre erfaringene de tilegner seg. Manpower er en døråpner til arbeidserfaring og kompetanse i et arbeidsmarked i stadig endring. Det er på tide at vi tenker annerledes på en av verdens raskest voksende fritidsaktiviteter, sier Spilde Monsen.