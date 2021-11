100-dobling i videosamtaler

Annonse

Koronakrisen har ført til en sterk økning i videosamtaler, kanskje spesielt for hjemmekontorbrukere. I helsevesenet har man også sett en ekstrem økning i konsultasjoner over video, med rundt 7.600 leger og psykologer i Norge og Danmark som nå bruker videotjenester mot pasienter.

Legetime på video

Legene er fordelt på 3.500 kontorer i Norge og Danmark. Videoplattformen de bruker er norsk, utviklet av oppstartsselskapet Confrere, og har nylig fått ros av helseminister Bent Høie.

– Vi tilpasset produktet til en yrkesgruppe som var under sterkt press også før pandemien. De trengte noe som kunne tas i bruk med én gang og ikke krevde installasjon. Det var helt avgjørende at løsningen var enkel å bruke for pasientene, slik at legene slapp å lære opp dem også, sier designer Julie Elise Hauge i Confrere.

Derfor ble brukerne – både pasient og lege – satt i sentrum under den den tverrfaglige og designdrevne utviklingen av videoplattformen. Løsningen ble grundig testet i målgruppene, og Confrere-utviklerne brukte mye tid på å innhente, tolke og følge opp tilbakespill fra brukerne.

Pandemi ga økning på 5.000 prosent

I januar i år mottok Confrere DOGA-merket for design og arkitektur for løsningen sin. Imidlertid gikk det nokså tregt med å få leger og psykologer til å investere i løsningen. Så kom koronakrisen.

– Til og med februar hadde vi under 200 videosamtaler daglig. I forrige uke lå snittet på 10.000 samtaler hver eneste dag, og fremdeles øker bruken, forteller Hauge.

Hun trekker fram god design og gjennomtenkt utforming som helt sentralt i situasjoner der brukeren er under press og har begrenset med tid til å sette seg inn i et nytt konsept.

– Dersom brukernes behov blir ivaretatt helt fra starten, får du et brukervennlig produkt som ikke krever mye opplæring og oppfølging. I en krisesituasjon som den vi er inne i nå, er dette uhyre viktig, sier Hauge.