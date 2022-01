Visolit tar toppetasjene i Pilestredet 33

Annonse

Pilestredet 33, eller P33, er tilknyttet Tullinsgate, som ligger ved Holbergs plass med Radisson Blu-hotellet som nærmeste nabo. Oslo Met (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus) ligger rett over gaten.

– Vi samler nå vår voksende Oslo-virksomhet i innovasjonsmiljøet i Pilestredet 33, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs, i en pressemelding, og fortsetter:

– Vi skal tiltrekke oss de beste talentene, og med lokalisering i P33 får vi nærhet til ”alt”, med et innovativt oppstartsmiljø og kunnskapssentrum som passer godt med Visolits rolle som kundens kunnskapspartner.

Visolit leier totalt fire etasjer, og planlagt innflytting er første kvartal 2020. Nå som it-konsernet har signert kontrakt for toppetasjene, er bygget fullt utleid.

P 33, som ble oppført i 1961, er et landemerke i Oslo med sine 16 etasjer og har helt siden oppføring huset innovasjonsbedrifter. Ifølge meldingen fra it-konsernet er det derfor naturlig at Visolit nå blir en del av miljøet i bygget. Visolit leverer skytjenester, sikkerhet og infrastruktur og har i dag ca 1.200 ansatte på over 12 lokasjoner i Norge og Sverige.

Flere interessenter

Viseadministrerende direktør i Oslo Areal, Kjetil Krutnes sier selskapet er svært fornøyde med den nye leietakeren:

– Det var flere interessenter til de attraktive toppetasjene og vi er ekstra glad for at det ble Visolit. Dette er en kunde vi kjenner fra før og vi er glade for at de valgte å fornye sin relasjon til oss med et større areal enn i dag, sier han.

Leieforholdet har en varighet på seks år og omfatter ca 2.600 kvm. Visolit blir nest største leietaker etter Epicenter Oslo. Epicenter Oslo er et digitalt innovasjonshus med blant andre Spacemaker, Fjong, Danske Bank, Haptiq, Growth Tribe og flere andre scale-ups og etablerte selskaper på medlemslisten.