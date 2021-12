I denne bransjen kommer seniorene til å dominere netthandelen

Annonse

Eldre blir ofte fremstilt som digitale sinker, men ifølge daglig leder i nettapoteket Farmasiet er ikke dette tilfelle i apotekbransjen:

– Slik vi ser det så er de eldre veldig digitale. De bruker nettbank, de bestiller reiser online, og nå bestiller de også drøssevis med medisiner på nett, forteller Hans Kristian Furuseth, i en pressemelding fra Farmasiet.

Han kan vise til salgstall som forteller at seniorer stadig utgjør en større del av kundebasen til nettapoteket.

Tar snart ledelsen

Ifølge Furuseth har Farmasiet denne uken opplevt en vekst på 400 prosent blant kunder over 55 år mot samme uke i fjor. Han mener at eldres medisin- og digitalvaner har skutt fart som følge av koronaviruset.

– Om kort tid er det seniorene som vil lede an i netthandelen av apotekvarer, sier han.

I samarbeid med analyseselskapet YouGov har Farmasiet gjennom året utført flere landsdekkende undersøkelser for å få bedre innsikt om eldres holdninger til apotekbransjen, netthandel og restriksjonene som følge av koronaviruset.

– Etter nedstegningen av Norge gjorde vi vår første undersøkelse. Den viste at nesten en tredjedel av nordmenn over 60 år var redd for å bli smittet av Covid-19 når de var på fysiske apotek, og flere ville starte å handle apotekvarer på nett som følge av dette. Nå ser vi at de har gjort nettopp det, og mye tyder på at denne trenden kommer til å fortsette, sier Furuseth.

Økt digitalkompetanse

I organisasjonen Seniornett Norge, har de også en opplevelse av at digitalkompetansen til seniorer har økt under pandemien.

– Det er et faktum at eldre har behov for flere legemidler enn yngre. Samtidig er eldre i risikogruppen for smitte av Covid-19, noe som gjør at behovet for hjemlevering av medisiner er forståelig. Derfor er det ekstra godt å se at mange benytter seg av denne muligheten, sier generalsekretær i Seniornett Norge, Kristin Ruud, i meldingen.

Organisasjonen, som jobber med digital opplæring av eldre, skal i snitt ha opplevd en 50 prosent økning i trafikk denne perioden.