Russiske, kinesiske og nordkoreanske hackere rammet av EU-sanksjoner

Dette er de første sanksjonene vedtatt i tråd med EUs regime for cybersanksjoner fra 2019.

EU opplyser at sanksjoner innføres mot seks personer og tre organisasjoner. Organisasjonene er en avdeling i den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU, et eksportselskap basert i Nord-Korea og et teknologiselskap fra Tijin i Kina.

Anklagene dreier seg blant annet om forsøkt på å hacke Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) i 2018, og delaktighet i dataangrepene «WannaCry», «NotPetya» og «Operation Could hopper».

GRU er også anklaget for å ha stått back et hackerangrep på Ukrainas strømnett vinteren 2015 og 2016.

Sanksjonene innebærer at innskudd på bankkontoer i EU-land blir fryst, i tillegg til innreiseforbud og forbud mot handel med personene og gruppene.

– Tiltakene skal forhindre, avskrekke og være en bedre reaksjon på ondsinnede handlinger i cyberspace, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

