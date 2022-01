EU vil forby ansiktsgjenkjenning

Annonse

EU-parlamentet ønsker å hindre politiets bruk av teknologi som kan gjenkjenne ansikt. Det gjelder både bruk av slik teknologi i det offentlige rom og som et verktøy for prediktivt politiarbeid. Dette skriver Politico.

Prediktivt politiarbeid har vært et kontroversielt spørsmål, blant annet fordi det innebærer etterforskning uten at det er knyttet til et konkret lovbrudd. Likevel er det klart at det er et effektivt verktøy for politiet å kunne bruke kunstigintelligens (AI) til å profilere potensielle kriminelle for å forhindre lovbrudd.

Onsdag vedtok et stort flertall av EU-parlamentets medlemmer en ikkebindende resolusjon som oppfordrer medlemslandene til å forby politiets bruk av ansiktsgjenkjenning.

Resolusjonen slår fast at rettshåndhevelse med kunstig intelligens er problematisk på en rekke områder, deriblant gir det skjulte beslutningsprosesser, det kan være diskriminering, det er privatinvaderende i sin natur og det gjør det vanskelig å beskytte personopplysninger.

EU-parlamentet ønsker også å få til et forbud mot bruk av private databaser for ansiktsgjenkjenning, som blant annet brukes av det kontroversielle selskapet Clearview AI.