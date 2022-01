Nykommeren Oracle nærmer seg pallplass

Annonse

Mens MoCibro tilsynelatende fester grepet om vandretrofeet, tetter det seg til på plassene bak. Nykommeren Oracle er av lagene som har hatt størst vekst i uka som har gått. De ligger nå på en femteplass etter at flere engasjerte kvinner bestemte seg for å trå til med salg av kaker til valgfri pris sist fredag.

Med nesten 80.000 kroner i kassa så langt, er IT-barten en suksess også i år.

I teten virker MoCibro fra Experis Ciber nærmest utilnærmelige med over 35.000 kroner i potten. På plassen bak har Sopra Steria for alvor fått i gang sin innsats.

Det går mot et hårete oppgjør om tredjeplassen.

DocuMustacher leder an, tett fulgt av Bouvet. På femteplass ligger Oracle, som klatret flere plasser sist uke. Nå ypper de seg i kampen om en plass på pallen.

En av årsakene til at Oracle plutselig har kommet seg opp på en god femteplass skal være et resultat av innsatsen fra en gjeng engasjerte Oracle-kvinner. Disse tok initiativ til salg av kaker til valgfri pris under forrige ukes fredagskaffe.

Dette var både populært og innbringende for Oracle Autonomo’s som gjorde et markant hopp på resultatlista.

Viktig sak

Mange forbinder bare Movember med at man skal dyrke en bart på overleppa, og snakke om menns helse. Ikke like mange er klar over at bevegelsen er en av de aller største bidragsyterene til forskning på kreftformer som rammer menn på verdensbasis.

I tillegg jobber bevegelsen for å få menn til å ta bedre hensyn til egen helse. En av grunnene til dødeligheten av kreft blant menn er at sykdommen oppdages sent. Liv kan reddes ved at noen menn kan bli flinkere til å lytte til egen kropp, og sjekke seg.

På toppen av det hele er IT-barten en morsom konkurranse.

Ellen Samuelsen fra Oracle, så derfor ingen grunn til at ikke engasjerte kvinner også kunne ta i et tak. Fredag forrige uke tok hun derfor initiativ til baking og salg av kaker.

– På fredag droppet vi vaffel i kantina og lagde en hyggelig sosial kake-sammenkomst i stedet. Dette er en så god sak, og med en så uhøytidelig konkurranse at det bare en gøy å bidra, sier hun.

– Og vi har jo ikke en eneste mann å miste.

Avgjørende

Årets mest hårete oppgjør i IT-bransjen beveger seg nå inn i den siste og avgjørende halvdelen av konkurransen. Selv om det tilsynelatende ser avklart ut i toppen, har MoCibro ingen garanti for at det skal holde helt inn.

Hvis MoCibro-barten stivner og lagene bak gjør et tilsvarende rykk som det Oracle-kvinnene klarte forrige uke, er ingen ting sikkert.