Facebook bytter navn på Instagram og Whatsapp

Ifølge Cnet skal de nye navnene være "Instagram from Facebook" og "Whatsapp from Facebook". Ingen stor bombe der, altså. Men viktig for Facebook:

– Vi ønsker å være klarere på hvilke produkter og tjenester som er en del av Facebook, sier talsperson Bertie Thomson ifølge Cnet News.

Hun sa at endringen skal rulles ut langsomt og at stadig flere brukere vil se endringene fremover. Navneendringene vil i første rekke synes på innloggingsbildene.

Hensikten for Facebook er å få produktene under felles merkevare. De arbeider også med å samkjøre appene slik at brukere av Messenger, Whatsapp og Instagram direktemeldinger skal kunne kommunisere med hverandre uten å bytte app.