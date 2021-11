Facebook har lansert eget koronakart

Annonse

Mandag denne uken lanserte Facebook et eget oversiktskart over korona-smittede i USA. Kartet skal ifølge CNBC være et samarbeid mellom Facebook og Carnegie Mellon University. Foreløpig er det kun USA som er dekket, med oversikt over smittede helt ned på fylkesnivå.

Dataene i kartet skal være samlet inn ved at Facebook daglig inviterer et knippe av selskapets brukere til å fylle ut et spørreskjema for å kartlegge eventuelle Covid-19 eller influensa-symptomer. Ifølge CNBC skal det på to uker ha vært mer enn en million mennesker som har svart på undersøkelsen.

Du kan se kartet her.